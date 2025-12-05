El San Cristóbal torna a la lliga i rep un Lleida que és el cuer

Després de l’aturada per la disputa de la Copa de Regions de la UEFA, el San Cristóbal reprèn el seu camí a la lliga de la Tercera Federació rebent en el municipal de Ca n’Anglada al Lleida, un històric del futbol català que no travessa el seu millor moment. A més del descens administratiu que el va fer baixar de la Segona Federació a una categoria menys, el conjunt de la Terra Ferma és el cuer de la classificació, amb set punts i només un triomf. El partit, que xiularà l’àrbitre maresmenc David Caro Gallardo, començarà diumenge a les 12 hores.
Per a aquest compromís, el conjunt parroquial no podrà disposar d’Àlex Fernández, Nil Abellán i Héctor Parrado, que es recuperen de les seves respectives lesions, mentre que el defensa Raúl Ferrer va patir uns problemes en els isquiotibials amb la selecció catalana amateur i estarà de baixa entre dues i tres setmanes.
Cristian García, entrenador del conjunt terrassenc, va manifestar, sobre com afronta el seu equip aquest encontre, que “ho fem amb la il·lusió de continuar sumant”. El tècnic del San Cristóbal va apuntar que “guanyar aquest partit a casa és molt important per a nosaltres i ens permetria consolidar-nos a la zona mitjana de la classificació”.
Ho posarà difícil
Tot i la condició de cuer del grup, Cristian García va declarar que “sabem que el Lleida ens ho posarà molt difícil” i va assegurar que “ha perdut molts partits per detalls”. “Cada vegada milloren més a nivell competitiu, i tenen molt de mèrit després dels estius que han passat”, va agregar l’entrenador dels parroquials, recordant per tot el que ha passat el club més per temes extraesportius que no pas relacionats amb la competició.
Fins ara, els lleidatans han disputat dotze partits, amb un balanç d’un triomf, quatre empats i set derrotes. Lluny del seu camp, el Lleida ha sumat tres punts, gràcies a tres empats. Els registres golejadors tampoc són bons i, a favor, l’equip només ha pogut marcar en cinc oportunitats, mentre que ha encaixat setze gols en les dotze jornades que s’han disputat.