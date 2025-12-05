Una victòria que es resisteix és el repte

El Reus Reddis, un equip nouvingut la categoria que, fins ara, està fent un gran paper a la lliga de la Segona Federació, serà el rival de diumenge d’un Terrassa FC que no perd, però que ha obtingut tres empats consecutius en els darrers tres compromisos de lliga. Per a aquesta cita, el tècnic terrassista Oriol Alsina recupera a Josemi Castañeda, després de complir un partit de sanció per acumulació d’amonestacions, però no podrà disposar, pel mateix motiu, de l’únic lateral esquerre pur de la plantilla, Mario Domingo. Tampoc hi seran els lesionats Ruymán i Aythami. El partit es disputarà en l’estadi municipal de Reus, a partir de les 17 hores, i s’encarregarà d’arbitrar-lo el col·legiat aragonès Alberto Martín Hernández.
Sobre el conjunt reusenc, Alsina va assenyalar que “té jugadors molt determinants, com per exemple Fran Carbià, o Xavi Molina, són jugadors diferencials en aquesta categoria, que tranquil·lament podrien estar jugant a Primera Federació, i veterans il·lustres que han jugat a Segona Divisió”. També va afegir que “és un equip que sap molt bé el que es fa, que també juga en defensa de cinc, però diferent de l’Alcoyano, és molt més ofensiu, colla molt més amunt i tenen molt de desequilibri”. Va afirmar, altrament, que en el mig del camp, en la plantilla del Reus Reddis “tenen moltíssima qualitat i quan es troben entre ells ens poden fer mal”. Per això, va dir que “hem de ser intel·ligents en com ens posem i en com defensem i després intentar sorprendre’ls tàcticament” i amb mobilitat per “poder-los fer mal”.
Partit diferent
“Serà un partit diferent del de l’Alcoyano i serà complicat intentar competir i fer el nostre futbol, amb les variacions que fem a cada partit i treure massa rendiment dels nostres futbolistes”. Sobre la baixa de Mario Domingo, va declarar que “haurem de fer algun invent per tal d’assegurar aquella banda”. El defensa aragonès Álvaro Martín, que juga de central, però també ho ha fet de lateral esquerre, serà amb tota probabilitat l’escollit pel tècnic del Terrassa FC per actuar en aquesta posició.
També es planteja alguna variació en la punta d’atac i va assenyalar que “tenim algun dubte, perquè encara no sabem ben bé si apostar per un davanter que fixi molt en els centrals o si buscar falsos puntes”.