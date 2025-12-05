Hugo González accedeix a la final dels 200 estils de l'Europeu amb la millor marca

En la quarta jornada del Campionat d’Europa en piscina de 25 metres que se celebra a la ciutat polonesa de Lublin, el nedador del CN Terrassa Hugo González s'ha classificat aquest divendres amb el millor temps per a la final d’aquesta tarda dels 200 metres estils, on intentarà pujar al podi. Ha signat un registre d’1’52”68, el millor temps de tots els semifinalistes. El segon, amb 48 centèsimes més, ha estat el turc Berke Saka.
A la ronda preliminar del matí, González va signar el tercer millor temps de tots els participants amb un registre d’1’54”63, només superat pel britànic Duncan Scott (1’53”74) i l’italià Alberto Razzetti (1’54”05).
D’altra banda, el nedador del CN Terrassa Luca Hoek s'ha classificat també per a la final dels 100 metres lliure, darrera prova de la sessió d’aquesta tarda. Ho ha fet amb el quart millor temps, 46”04.
En les sèries classificatòries, Hoek va assolir el setè millor temps, amb un temps de 46”57. Els altres dos egarencs que van nedar la prova van quedar-se fora de les semifinals. Miguel Pérez-Godoy va acabar en la posició número 24 amb 47”30, mentre que César Castro va ser el 48 amb 48”05.
Altres proves
D’altra banda, en el relleu mixt dels 4x50 metres lliure, disputat dijous al vespre, Luca Hoek formava part del quartet espanyol que va ser sisè amb un temps d’1’30”52, a 1 segon i 90 centèsimes del bronze, que va ser per a l’equip dels Països Baixos. Compartien equip amb el nedador del CN Terrassa Sergio de Celis, María Daza i Carmen Weiler.
Així mateix, la nedadora del CN Terrassa Estella Llum Tonrath va signar el quinzè millor temps a la semifinal dels 100 metres esquena femenins amb 59”41.
A banda de les finals de 200 estils i 100 lliure, els nedadors del CN Terrassa tancaran avui la seva participació a l’Europeu nedant dues proves més. Luca Hoek i Miguel Pérez-Godoy nedaran els 50 lliure i Isak Fernández els 200 papallona.