El Sant Pere assalta l’Àrea Olímpica en el derbi

Quan s’han disputat ja dues jornades de la lliga del grup tercer de Primera Catalana, l’Idònia Bàsquet Sant Pere comanda la classificació juntament amb el Morabanc Andorra “B”. El conjunt que prepara Marc Vidaller es va imposar amb solvència per 13 punts de diferència (54-67) en el primer derbi terrassenc de la temporada al CN Terrassa al pavelló de l’Àrea Olímpica.
El Sant Pere va dominar en tot moment i va anar sempre per davant. Els visitants van cimentar la seva victòria en un excel·lent primer període, que es van adjudicar per 6 a 21. Va començar el Sant Pere defensant molt bé davant d’un rival que fallava tirs clars, especialment triples.
Després d’encaixar un parcial de 0 a 8 de sortida, els de Jordi Sociats van anotar la seva primera cistella per mitjà de Francesc Peñuela. La diferència va anar augmentant fins al 4 a 16. A la represa, res no va canviar. Al minut 14, el Sant Pere manava per un contundent marcador de 15 a 35. La llosa dels 20 punts de diferència va ser massa pesada per a un CN Terrassa que es veia constantment superat, especialment en l’aspecte rebotejador.
Certa relaxació visitant i l’obligada reacció del CN Terrassa van fer que la diferència disminuís. El Natació va millorar lleugerament en atac, especialment en els llançaments de tres punts. Es va arribar al descans amb només 12 punts d’avantatge per als visitants: 27 a 39.
6 de 32 en triples
En els triples es va decidir el partit. El CN Terrassa va abusar dels llançaments triples i va acabar amb un pobre parcial de 6 de 32, mentre que el Sant Pere en va anotar 1 dels 9 que va intentar.
Al tercer quart, els de Sociats van reaccionar amb un inspirat Pau Ros i al Sant Pere li van entrar els nervis. A l’inici del darrer quart, el Natació perdia només de dos (44-46). Va aparèixer llavors el visitant Joan Fitó i el Sant Pere, de la mà de Gerard Preixens i Pau Guàrdia, va signar un parcial de 2 a 16 (46-62) que va trencar definitivament el partit.
L'Sferic guanya de 10 al CB Vilatorrada en l'estrena a casa
Al grup quart de Primera Catalana, l’Sferic Gerfincas va sumar la primera victòria de la temporada. L’equip que entrena Cisco Poy es va imposar al pavelló del carrer de Faraday per 75 a 65 al CB Vilatorrada. Els terrassencs van signar un molt bon primer quart, que es van adjudicar per 19 a 10. El domini local va continuar fins al descans. Els visitants van retallar distàncies a la segona part, però la victòria es va quedar a casa.
El CN Terrassa femení s'imposa a Vilanova
Victòria i derrota per als dos conjunts terrassencs que militen a la Copa Catalunya femenina. El CN Terrassa, entrenat per Pili Bilbao, va sumar la seva primera victòria de la temporada en imposar-se per 17 punts de diferència (50-67) a la pista del Samà Vilanova. Les terrassenques van anar adquirint avantatge en el marcador a mesura que avançaven els minuts. Al descans ja dominaven per un còmode 33 a 44. Al tercer període, les locals només van poder anotar sis punts i la diferència va continuar augmentant fins al 50 a 67 final.
Per la seva banda, l’Odontomed Joventut Esportiva Terrassa no va poder assolir la seva segona victòria consecutiva. Les jugadores que prepara Toni Aragón van caure per un ajustat marcador de 62 a 57 a la pista del CB La Vall d’en Bas. Van començar bé les egarenques, que es van anotar el primer quart per 10 a 15, però ja perdien al descans per 30 a 29.
L’encontre va continuar amb una tònica d’igualtat, però els petits detalls van acabar perjudicant un CN Terrassa que venia de perdre de 30 amb el Bàsquet Girona.