El SD Ejea, rival del Terrassa FC a vuitens de la Copa de Federació

El SD Ejea, equip de la Segona Federació, serà el rival del Terrassa FC als vuitens de final de la Copa Federació després del sorteig celebrat aquest dijous a les instal·lacions de la Federació Espanyola de Futbol. El partit es disputarà a l'Estadi Olímpic el pròxim dimecres dia 17 de setembre, en una hora per determinar. El conjunt aragonès va eliminar en els setzens de final al Tona per 2 a 0. Els altres possibles rivals del grup "B" eren Formentera i Atlètic Lleida, que s'enfrontaran a l'altra eliminatòria en el camp del conjunt català. Els dos equips que superin aquestes dues eliminatòries es trobaran als quarts de final d'aquesta competició.\r\n\r\n \r\n