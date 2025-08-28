El Terrassa “B” debutarà a Sant Quirze a Segona Catalana

A banda de Terrassa FC (Segona Federació), CP San Cristóbal (Tercera Federació) i CN Terrassa (Primera Catalana), la resta d’equips terrassencs de futbol estan enquadrats en els diferents grups de Segona, Tercera i Quarta Catalana.
D’aquí a tres setmanes, el cap de setmana del 20 i el 21 de setembre, el filial del Terrassa FC estrenarà categoria. Després del seu meritori ascens, l’equip jugarà enguany al grup quart de Segona Catalana. S’estrenarà a la lliga el dissabte dia 20 de setembre a les 18.30 hores al camp de Can Casablanques davant del Sant Quirze. Una setmana més tard debutarà a l’Estadi Olímpic davant del Barberà. Els altres 13 rivals dels terrassistes a la nova categoria seran els següents: Corbera, Sabadellenca, Júnior, Piera, Pallejà, Montcada, Puig-reig, Atlètic Gironella, Sant Vicenç dels Horts, Fàtima, Tibidabo Torre Romeu, Vilanova del Camí i Berga.
L’equip que prepara Rubén Hurtado tancarà la primera volta el 18 de gener a casa davant la Sabadellenca. L’objectiu del filial és mantenir-se en aquesta nova categoria, per bé que no descarten res. Per a ells, la lliga acabarà el dia 17 de maig al camp de la Sabadellenca.
Quatre egarencs a Tercera
D’altra banda, a Tercera Catalana hi haurà enguany quatre conjunts terrassencs. A banda del Can Parellada i el Juan XXIII, que ja hi eren, dos equips més van assolir l’ascens la temporada passada. Es tracta del Maurina Egara i l’Escola Pia. Al grup setè de Tercera, el diumenge 21 de setembre es viurà el primer derbi de la temporada entre dos històrics de la ciutat: Maurina Egara i Can Parellada. En aquest mateix grup, l’Escola Pia visitarà a la mateixa hora el Sabadell Nord. El Juan XXIII ha decidit canviar de grup. Serà al dotzè, amb els equips del Baix Llobregat. Disputarà el seu primer partit de lliga el dissabte 20 de setembre a les 18.45 a les Arenes contra el Rubí “B”.
Els equips de Viladecavalls, Can Trias i EF Viladecavalls, per la seva banda, han quedat enquadrats a la lliga del grup vuitè.
Onze equips a la darrera categoria
Un total d’11 conjunts terrassencs competiran entre els grups 14 i 15 de Quarta Catalana, la darrera categoria del futbol català. Al grup 14 hi trobem el Pueblo Nuevo 2002 “B”, el San Lorenzo “B” i el Sant Pere Nord, mentre que al 15 hi ha les Fonts, Terrassa FC “C”, Sant Pere Nord “B”, Can Parellada “B”, Juan XXIII “B”, Pueblo Nuevo 2002 “B”, Maurina Egara “B” i San Lorenzo. S’enfrontaran a rivals de la comarca.