El Terrassa FC, a dues passes de jugar la Copa del Rei

Si supera dues eliminatòries de la Copa Federació, el Terrassa FC accediria a la Copa del Rei i s’enfrontaria a un equip de Primera Divisió. Abans de tot, però, haurà de superar dimecres al CD Binéfar en els vuitens de final, en un partit que se celebrarà a l’Estadi Olímpic, a partir de les 19.30 hores. En cas de victòria, els d’Oriol Alsina passarien als quarts de final, el pas previ per classificar-se pel torneig del KO, el més antic del futbol a nivell estatal.
L’entrenador terrassista ha citat a tota la plantilla de cara a aquest compromís, també al defensa neerlandès Sem Dirks, baixa els últims encontres per una lesió, i avui anunciarà la llista de convocats. Tot apunta a canvis respecte als que van jugar el darrer encontre de lliga a casa contra el Barbastro. Pacheco podria ocupar la porteria mentre que jugadors de camp com Iker Reche o Cristhian Mármol, que no van participar diumenge o Dano Lourens, Paul Auzokoa i Ekaitz Molina, que van queda fora de la convocatòria, podrien tenia la seva oportunitat.
“Per a mi és igual d’important que el partit de lliga, perquè si podem ser capaços de guanyar estaríem a una eliminatòria de la Copa del Rei i, a part ens permet donar minuts a futbolistes” que n’han tingut menys fins ara, va declarar Alsina.
A Tercera Federació
Pel que fa al rival d’aquest dimecres, que entrena el tècnic Rubén Toro, milita en el grup XVII de la Tercera Federació. De moment, en la lliga, l’equip aragonès n’ha fet una de freda i una de calenta. Va debutar guanyant per 2 a 4 en el camp de l’Andorra CF, però a la segona jornada va perdre a casa, per 2 a 3, davant del CDJ Tamarite.
A la Copa Federació, el Binéfar es va proclamar campió autonòmic després d’imposar-se a la tanda de penals en la final a l’Ejea, curiosament, el botxí del conjunt egarenc a aquesta competició la passada temporada. En l’anterior encontre, el de setzens de final, es va desfer del Porreres per 1 a 0 en el seu camp.
Terrassa FC i Binéfar es van trobar a la lliga de la desapareguda Segona Divisió “B” de la temporada 2001-2002. A la localitat aragonesa, el resultat va ser d’empat a zero, i la tornada, el 17 de febrer de 2002, els egarencs van vèncer per 3 a 0, amb gols de Juan Carlos, Bernardo i Juanjo. Aquella temporada, el Terrassa FC va assolir l’ascens a Segona Divisió.