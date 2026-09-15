Victòries de Rimas, Egara 1935 i Vallès en l'estrena de la Divisió d'Honor "B"

La primera jornada de la lliga masculina de Divisió d’Honor “B” va oferir tres victòries i una derrota dels quatre representants terrassencs. Les Pedritxes va acollir el primer derbi de l’exercici, entre el Rimas i el Línia 22 Stern Motos. Els amfitrions es van imposar per 3 a 1 en un matx de domini local.
Roger Vidal va posar per davant el conjunt que des d’aquesta temporada prepara Daniel Sarto al minut 18 en una acció col·lectiva. Els visitants van buscar l’empat, però es va arribar al descans amb aquest mínim avantatge.
Quan s’havien disputat vuit minuts del tercer període va arribar el 2 a 0, obra de Cesc Fernández. L’electrònic no es mouria fins al darrer quart. Al minut 50, Marc Ferrero va retallar distàncies, deixant el partit obert.
El Rimas, però, va saber sentenciar el matx amb celeritat. 26 segons més tard, el local Biel Roca va tornar a batre Bernat Herrero, establint el 3 a 1 definitiu.
En aquest mateix grup segon de la Divisió d’Honor masculina, l’Egara 1935, vigent campió de la competició, es va estrenar golejant al Pla del Bonaire al conjunt valencià del Giner de los Ríos per un contundent marcador de 6 gols a 1.
Estrena d’Edu Quemada
En el seu primer partit al capdavant del segon equip del Club Egara, Edu Quemada va estrenar-se amb una contundent victòria. Van ser, curiosament, els visitants els que van marcar primer, concretament al minut 9. Van reaccionar els del Pla del Bonaire quan faltaven 35 segons per arribar al descans gràcies a una diana de Pol Fitó.
A la represa, els locals van anotar cinc gols més, deixant sense opció als valencians. Joan Francesc Fernández va fer dos gols de penal, Nil Trujillo un d’stroke i Ignacio Jufresa i Marc Ejarque dos més de jugada.
Doble triomf per iniciar la lliga femenina
La lliga de Divisió d’Honor “B” femenina va començar també amb bon peu per als dos representants terrassencs. Tant Vallès com Egara es van imposar en les seves sortides a Madrid. Les del Pla del Bonaire van derrotar el Hocquet per 1 a 3 gràcies a dos gols de Maria Sola, l’últim de penal a pocs segons d’acabar i un de Berta Dalmases. L’Egara va superar per 0 a 1 al Madrid las Rozas amb una diana de Berta Herrero de penal.
Al grup primer, el Vallès de Xavi Trenchs es va imposar per 1 a 5 al camp del San Vicente d’Alacant amb gols de Bernat Roset, Àlex Aymerich i Abel Serrano a la primera meitat i de Pol Garcia i Octavi Pons a la segona.