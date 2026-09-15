Jacobo Garrido, campió d’Europa en 400 lliure

La piscina olímpica de Gebze, a la ciutat turca de Kocaeli, va acollir la setmana passada el Campionat d’Europa de natació adaptada, amb la participació dels nedadors del CN Terrassa Jacobo Garrido, Àlex Sánchez i Àlex Villarejo.
El gran protagonista va ser el gallec de 24 anys Jacobo Garrido, que es va proclamar campió d’Europa en els 400 metres lliure amb un registre de 4’13”73. Garrido va pujar també al podi en la prova dels 100 metres papallona, aconseguint la plata europea amb un registre d’1’00”91, una marca que va suposar-li, a més, un nou rècord d’Espanya.
L’esportista de la Corunya va contribuir també en una tercera medalla en aquest Europeu. Va fer plata amb el relleu de 4x100 metres lliure 34 punts, que va aturar el cronòmetre en 4’09”73.
En l’apartat individual, va completar la seva actuació amb una cinquena posició en els 100 lliure, amb una marca de 57”17.
Altres nedadors
Va tenir també una actuació destacada un altre nedador del CN Terrassa, Àlex Villarejo, que va assolir tres places de finalista a terres turques. Va ser cinquè en els 100 braça amb un registre d’1’14”96, vuitè en els 100 esquena amb 1’06”82. Va participar també en la final dels 100 metres lliure, una prova en la qual va acabar també en la vuitena posició.
Tant Garrido com Villarejo van participar en els Jocs Olímpics de París i tenen la mirada fixada en els propers Jocs, els de Los Angeles 2028, igual que el seu company del Natació Àlex Sánchez, que va nedar una única prova en aquest Europeu de Turquia. Va finalitzar vuitè en els 400 lliure, amb un temps de 5’32”12.