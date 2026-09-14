Plata europea en bàsquet 3x3 per a Helena Oma

La jugadora egarenca del Casademont Zaragoza Helena Oma va aconseguir el passat cap de setmana penjar-se la medalla de plata al Campionat d’Europa de bàsquet 3x3, disputat a la ciutat belga d’Anvers com a integrant de la selecció espanyola. Oma va ser una de les quatre escollides per defensar els colors d’Espanya en una competició en què el combinat estatal ha confirmat el seu gran moment de forma. Oma ha compartit pista amb Txell Alarcón, Marta Canella i Gracia Alonso de Armiño, sota la direcció de Sandra Ygueravide.
El combinat espanyol va completar una gran trajectòria fins a la final. En la fase de grups va superar amb solvència Eslovènia (21-9) i Hongria (19-14). Als quarts de final, les espanyoles van derrotar la selecció amfitriona, Bèlgica, per 20-9.
A les semifinals, Oma i les seves companyes van protagonitzar un dels grans partits del torneig en imposar-se a Azerbaidjan per 20-16. El triomf davant les azerbaidjaneses tenia, a més, un component especial, ja que havia estat precisament aquesta selecció la que havia eliminat Espanya a les semifinals de l’Europeu de 2025.
La final, contra les millors del món
En el duel decisiu, Espanya es va trobar amb els Països Baixos, grans favorites i vigents campiones d’Europa i del món. Les neerlandeses van començar millor i es van situar 6-1, però Espanya no va abaixar els braços i va reduir distàncies fins al 14-11. Els Països Baixos van saber gestionar els darrers instants i es van acabar imposant per 16-13.
L’èxit arriba després d’un estiu especialment positiu, amb tres títols al circuit Women’s Series, a Viena, Bucarest i Orleans. Tot plegat alimenta les esperances de cara a la classificació per als Jocs olímpics de Los Angeles 2028.