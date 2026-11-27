La lluita contra les violències masclistes ha marcat el ple municipal de novembre, celebrat pocs dies després del 25-N, i que ha iniciat amb una declaració institucional contra els feminicidis i un minut de silenci. El debat central l'ha obert la proposta ciutadana del Casal de la Dona i la Comissió 8-M, que ha tirat endavant vuit acords orientats a millorar l’atenció a les víctimes, la prevenció, la coeducació i el seguiment institucional de la violència masclista i l’abús sexual infantil.
La tensió ha començat quan la portaveu del PP, Marta Giménez, ha justificat l’abstenció del seu grup dient que no podien votar a favor d’unes propostes que sortien d’una comissió “on les dones del PP estaven vetades”. La regidora de Polítiques de Gènere i nexe municipal amb la Comissió, Lluïsa Melgares ho ha negat assegurant que les populars no van signar el compromís de la Comissió, que “només deia que havíem de lluitar contra la desigualtat i la violència masclista”, i que per això “no devien voler venir”. Junts i ERC han refermat el vot a favor i s’han fet seu el missatge de la Comissió 8-M. Per la seva banda, la socialista Montserrat Jiménez ha avalat la proposta posant el focus en la prevenció i la coeducació: “La igualtat no és només complir una norma, la igualtat s’aprèn”. L’escalada del conflicte ha arribat amb la intevenció d'Alicia Tomás (Vox), que ha afirmat que cada cop hi ha més violència masclista perquè s’importen “cultures masclistes i misògines” que denigren les dones, que fins que no se’n vagi l’arrel del problema no se solucionarà i que ha convertit Terrassa en una societat amb un “patriarcat islamista”, provocant que una part del ple abandoni la sala. El punt s’ha aprovat amb els vots a favor de TxT, Junts, PSC i ERC, l’abstenció del PP i el rebuig de Vox.
L’altre gran bloc del ple ha estat la rehabilitació de les façanes dels edificis d’HPO de l’avinguda del Parlament, 36, 38 i 44, promoguts per Habitatge Terrassa i lliurats fa vint anys. Donat que les deficiències arrenquen fa anys —amb avisos des del 2009 i despreniments comunicats el 2014—, les comunitats han reclamat que, com a promotora, l’Ajuntament pagui íntegrament les obres —d’uns 450.000 euros per bloc— i no només la part proporcional que li correspon com a propietari de 37 dels 129 pisos. L’Ajuntament ha indicat que legalment no pot assumir de manera íntegra aquest cost pel Codi Civil, ja que el manteniment de l’edifici correspon als veïns, però va garantir que tampoc seran aquests qui ho assumeixin i que es buscaran fórmules indirectes de finançament, a banda de mantenir les xarxes de protecció —un dels punts de l’acord, ja a punt d’instal·lar-se per prevenir despreniments i garantir la seguretat ciutadana— fins a la rehabilitació. Després que els veïns dubtessin de votar per consultar-ho, una proposta d’ERC ha deixat per escrit aquest compromís directe o indirecte del consistori ha permès aprovar els dos punts per unanimitat.
Finalment, el ple ha aprovat una proposta d’ERC per impulsar un acord amb l’Ajuntament per arribar als 3 milions d’euros en inversió municipal en habitatge el 2027 si hi ha romanent pressupostari, una xifra que els republicans ja havien reclamat sense èxit incorporar al pressupost ordinari durant les negociacions prèvies de fa unes setmanes.
ALTRES QÜESTIONS
El ple insta a crear un salari mínim català i orientatiu
El ple ha aprovat la proposta d’ERC per instar a les institucions corresponents a fixar un salari mínim català d’uns 1.540 euros el 2027 i acordar, amb patronals i sindicats, un salari de referència orientatiu a Terrassa per defensar el poder adquisitiu local.
Un pla per fomentar el ciclisme arran de la Volta
A proposta del PSC, el ple ha aprovat elaborar un pla de foment del ciclisme amb entitats i aprofitar la sortida de la Volta 2027 per deixar un llegat esportiu i d’equipament.
Impulsar la formació pràctica en oficis amb demanda
A proposta del PP, el ple aprova promoure formació professional pràctica i ocupacional en oficis amb demanda laboral per afavorir l’ocupació i cobrir vacants del teixit productiu de Terrassa.
Suport a qui cuida amb el nou pla 2027-2030
L’estratègia Terrassa Municipi Cuidador 2027-2030 rep llum verda per acompanyar i reconèixer persones cuidadores familiars i professionals davant l’envelliment i la dependència, entenent les cures com una responsabilitat compartida de tota la ciutat.
El castell de focs es va anul·lar per falta de públic
A precs i preguntes, el regidor de Cultura Joan Salvador ha aclarit que el castell de focs d’homenatge a Jan Grau no es va suspendre per seguretat, com es va dir en un inici, sinó perquè Cultura va considerar que la pluja havia restat públic.