Prop de 200 alumnes de 13 centres de secundària de Terrassa han participat durant tota aquesta setmana en la 23a edició de la Formació de delegats i delegades de classe, una iniciativa que els proporciona recursos per exercir la representació estudiantil als seus instituts. El programa incorpora aquest any continguts sobre activisme ambiental i Punts Lila, a més d'altres eines per fomentar la participació i la convivència als centres.
Les sessions s'han celebrat entre dilluns i aquest divendres a l'Escola Municipal de Música i a l'Auditori Municipal, i s'han organitzat per cursos, des de 1r d'ESO fins a 2n de Batxillerat. Hi han participat nou centres públics i quatre concertats, amb un grup d'alumnes cada dia de la setmana.
Durant la formació, els estudiants han treballat qüestions com les funcions dels delegats, els drets i deures de l'alumnat, inclòs el dret a vaga, la comunicació en públic, la gestió del temps i la resolució de conflictes, eines que no acostumen a ensenyar-se a les escoles, però que poden resultar útils a la feina o en el dia a dia. També han après a preparar activitats, treballar en grup i prendre decisions consensuades.
Els tallers han estat impartits pels informadors del programa Punt Jove a l’Institut, del Servei de Joventut de l’Ajuntament, i han comptat amb la col·laboració d'entitats com Greenfluencers, la Fundació Educativa de Terrassa i Maria Auxiliadora. La iniciativa busca dotar els representants estudiantils d'eines per desenvolupar la seva tasca i fomentar l'associacionisme entre els joves.