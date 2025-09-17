El Terrassa FC cau eliminat de la Copa Federació

L'encert a l'àrea ha determinat l'eliminatòria dels vuitens de final de la Copa Federació. El SD Ejea ha marcat un gol a la preresa que ha decidit el partit i ha fet fora de la competició a un Terrassa FC que ha tingut les seves opcions, algunes de molt clares, però que no les ha sabut concretar.
La primera meitat ha anat de menys a més. El Terrassa FC ha tingut més la pilota en el seu poder, si bé sense ocasions apreciables, llevat d'algun intent que no ha suposat cap ensurt a l'àrea contrària. Els visitants intentaven sorprendre amb alguna contra que tampoc ha acabat de funcionar. En el minut 27, l'Ejea ha rematat per primera vegada amb cert perill, en una centrada de Lalo que Dabo ha enviat fora.
Cinc minuts més tard ho ha intentat el conjunt terrassista, en un córner llançat per Jaime Barrero que Isma, molt ben situat per marcar, ha rematat de cap per sobre del travesser. Dabo, poc després, ha protagonitzat una acció personal i ha xutat massa creuat i, de seguida, i en un córner, els visitants s'han trobat amb la bona intervenció del porter local Iván Biarge, que ha salvat el xut de Juanan Toro. El porter visitant també ha sabut arribar abans a una cavalcada d'Aythami, que semblava que podria controlar la pilota, però no ha pogut ser.
Abans del descans, Iglesias ha tingut en els seus peus la millor opció d'aquesta part, després de desfer-se de tots els rivals que li han sortit al pas i xutar fora per molt poc. La resposta dels de Víctor Bravo, en el minut 43, ha sigut una gran acció de Larrauri. El basc, però, quan ha entrat a l'àrea i estava a punt de xutar, ha vist com un defensa avortava la seva jugada i ha rebutjat la pilota a córner.
L'equip egarenc ha sortit amb molt dinamisme després del descans i, aviat, ha creat algunes opcions de mèrit. S'ha anul·lat un gol de Joel per fora de joc i, després, Gil i Jaime Barrero ha gaudit d'oportunitats evidents, però els hi ha mancat encert a l'hora de definir. Iglesias ha replicat per als aragonesos amb una bona acció que ha acabat fora i Dabo ho ha intentat amb un bon xut que Iván Biarge ha enviat a córner.
D'aquest llançament de cantonada ha nascut el 0 a 1, amb un xut de Javi Díez que ha superat una munió de jugadors i al porter del Terrassa FC per avançar al seu equip. Els de Víctor Bravo han reaccionat amb enteresa i han buscat amb insistència la porteria rival per trobar el gol de l'empat. Mario Domingo, amb un xut que ha sortit fora, ho ha tingut ben a prop. També Joel, amb una rematada de cap que ha sortit fora. Els terrassistes no han defallit i han continuat atacant. No obstant això, no han pogut redreçar la situació i han quedat eliminats de la Copa Federació.
Pel Terrassa FC han jugat: Iván Biarge, Isma, Adri Beamonte, Schouten, Dirks (Mario Domingo, m. 66), Ruymán (Joaco, m. 71), Jaime Barrero, Gil, Larrauri (Sleegers, m. 66), Joel i Aythami (Van den Heerik, m. 63).