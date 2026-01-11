El Terrassa FC conquista Andratx amb un triomf de gran valor

El Terrassa FC ha vençut per 0 a 2 a domicili a l'Andratx, un dels equips més forts del grup en el seu camp. Amb un gol a les acaballes de cada meitat, els d'Oriol Alsina han sumat tres punts molt valuosos de cara a l'objectiu d'escalar posicions i situar-se entre els cinc primers. Ha sigut la segona victòria de l'equip fora de casa a la lliga. Finalment, a més de les sabudes de Schouten i Larrauri, no van poder viatjar a les Illes Balears Josemi, per unes molèsties, i Joel, per una indisposició. La pròxima jornada, el conjunt terrassista rebrà la visita de l'Ibiza Islas Pitiusas a l'Estadi Olímpic, a partir de les 12 hores.
Després d'uns primers minuts amb l'Andratx més incisiu en atac, el Terrassa FC ha començat a ensenyar les urpes i ha creat algunes accions d'atac que no ha concretat. El debutant Nahuel Arroyo i Jaime Barrero han fet algunes centrades que no han trobat rematador. Els mallorquins han gaudit d'una immillorable oportunitat de gol, en un xut de Marckus que ha impactat en el travesser de la porteria defensada pel porter Marcos Pérez.
Ha replicat el Terrassa FC, amb una rematada de cap de Nahuel Arroyo que ha desviat el porter local Elías amb una magnífica aturada. Poc abans del descans, els d'Alsina han disposat d'una nova opció, amb un llançament de falta de Sergio Cortés que ha anat al travesser. El refús l'ha caçat Álvaro Martín, que ha rematat fora.
I quan tot apuntava que s'arribaria al descans sense gols, ha arribat el 0 a 1, en una bona combinació de l'equip terrassenc, que ha culminat Jaime Barrero amb un excel·lent xut ras, que ha sorprès el porter del conjunt mallorquí. Era el minut 44 i no hi ha hagut temps per a més fins que s'ha arribat al descans.
A la segona part, els d'Alsina han començat amb energia i Nahuel Arroyo ha creuat massa un bon servei de Sergio Cortés. L'Andratx ha espavilat i ho ha provat amb un xut de Marckus que ha sortit fora i dos intents de Javi Sánchez que tampoc han suposat cap maldecap per al porter visitant Marcos Pérez. En el minut 53, el Terrassa FC ha gaudit d'una gran ocasió per incrementar la seva renda, en un penal per mans que Jaime Barrero no ha pogut convertir, per l'aturada del porter local Elías.
Aythami ho ha provat més tard i s'ha passat a una fase llarga de l'encontre sense gaires arribades de perill. Els locals no podien superar la defensa terrassista i els d'Alsina tampoc podien sorprendre els mallorquins. En el minut 84, però, ha arribat la sentència per al Terrassa FC, en una bona jugada d'Isma, que ha assistit a Nahuel Arroyo, el debutant, que ha completat el seu gran partit amb el 0 a 2, resultat que ja no ha variat.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Adrián Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo, Jaime Barrero, Sergio Cortés, Guti, Nahuel Arroyo (Casti, m. 85), Aythami (Reche, m. 70) i Van den Heerik (Lourens, m. 86).