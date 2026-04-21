El Terrassa FC es queixa públicament de l'arbitratge del partit contra el Poblense

El Terrassa FC ha fet oficial una queixa per l'arbitratge del col·legiat navarrès Gonzalo López Romera, encarregat de xiular el partit del passat diumenge a l'Estadi Olímpic, contra el Poblense, i que va acabar amb derrota per 2 a 3 del conjunt d'Oriol Alsina. El club, en la seva nota pública, expressa el seu desig de "manifestar públicament la seva profunda preocupació i malestar per l'arbitratge rebut en l'encontre corresponent a la jornada 32 enfront de la UD Poblense".
El club considera que "diverses decisions arbitrals van influir directament en el desenvolupament del partit i, per consegüent, en el resultat final". Posa com a exemple que "es van produir diversos incidents amb el jugador Aythami, en els minuts 8, 9 i 71, en els quals va ser clarament subjectat, la qual cosa, en la majoria dels casos, s'hauria sancionat amb tres faltes i tres amonestacions. No obstant això, en aquest cas no es va mostrar cap targeta d'amonestació i només es va decretar una falta".
"Segons la nostra opinió, la important falta de criteri uniforme en la protecció del jugador, juntament amb l'acumulació de decisions, així com una permissivitat excessiva, van condicionar el joc i van limitar el rendiment dels nostres futbolistes en diverses ocasions", ha manifestat el club terrassista. "Aquestes accions, haurien d'haver-se resolt amb falta favorable al Terrassa FC i amonestació: la primera per malmetre un atac prometedor i les posteriors per la intensitat i reiteració de les infraccions. No obstant això, únicament una d'elles va ser assenyalada com a falta" mentre que la resta va acabar sense cap sanció.
Així mateix, el Terrassa FC "considera determinants diverses decisions en jugades clau que van derivar en els gols del conjunt rival. El de l'empat (2-2), en el minut 79, va venir precedit d'un servei de cantonada" que s'havia de concedir, en existir contacte previ de l'equip rival abans de la sortida de la pilota. De la mateixa manera, el gol definitiu (2-3), "es va produir en una posició de fora de joc evident que no va ser assenyalada".
El club entén que aquests fets "no constitueixen accions aïllades, sinó una successió d'errors que van afectar de manera significativa a l'esdevenir del partit, generant un clar perjudici competitiu". Per tot això, el Terrassa FC "reitera la necessitat de revisar aquest tipus d'actuacions arbitrals, amb l'objectiu de garantir l'equitat, la transparència i la integritat de la competició".