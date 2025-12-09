Musta Chadlioui júnior, campió d'Espanya jove

El boxejador terrassenc Musta Chadlioui júnior es va proclamar diumenge campió d’Espanya en els 67 quilos de la categoria jove. Aquest campionat d’Espanya per comunitats autònomes englobava les categories jove, júnior i escolar. Es va celebrar durant la setmana passada a la ciutat de Palència.\r\n\r\nChadlioui va derrotar a la gran final al púgil basc Aner Álvarez per abandonament en el tercer assalt. Amb només 18 anys, Musta Chadlioui júnior ha aconseguit proclamar-se campió d’Espanya en tres categories diferents: “schoolboys”, júnior i jove.\r\n\r\nEnguany, s’ha penjat l’or als tornejos de Marín, Dual Match, l’Amistat i el Boxam de Benidorm. Va completar un magnífic 2025 penjant-se la medalla de bronze a l’Europeu celebrat a Armènia.\r\n