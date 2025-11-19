El Terrassa FC fa els deures i passa a la següent fase de la Copa Catalunya

El Terrassa FC s'ha imposat per 1 a 5 al Cardona en el partit corresponent a la fase sis de la Copa Catalunya, la primera eliminatòria en què participava l'equip d'Oriol Alsina. L'equip terrassenc ha reaccionat bé davant d'un gol en contra en el primer minut de joc i ha acabat enduent-se l'encontre de manera contundent davant d'un rival de Primera Catalana que s'ha mostrat voluntariós i que s'ha mantingut viu fins a principis de la segona meitat.
El partit no ha començat gens bé per al conjunt terrassista. En el primer minut de joc, i després d'una acció poc afortunada dels d'Alsina en un fora de banda, Gigi ha aconseguit avançar-se en el marcador. Els locals han tingut una nova opció en el minut 5, però el porter Iván Biarge ha refusat la pilota a córner. El Terrassa FC ha sabut recuperar-se i ha començat a dominar el partit i a crear ocasions per empatar.
Dirks, amb una rematada de cap desviada després d'un córner, ha avisat i, més tard, Joel s'han plantat tot sol davant del porter local Lluís Martínez, que ha acabat aturant la rematada de l'atacant visitant. De nou ha pogut marcar el gol de la igualada el davanter Joel, en una doble oportunitat de l'equip egarenc. El porter del Cardona ha rebutjat la pilota, que ha anat a peus de Joaco, que ha xutat al pal de la porteria del conjunt bagenc.
Els visitants no s'han rendit i han continuat atacant davant d'un Cardona que també ha arribat en algunes ocasions a l'àrea contrària, però sense opcions clares per incrementar la seva mínima renda. En el minut 31, i aprofitant un refús defensiu després d'un fora de banda, Guti ha aconseguit superar a Lluís Martínez i ha establert l'empat a un en el marcador.
El Terrassa FC ha mantingut la mateixa intenció per resoldre a favor seu l'eliminatòria després de l'1 a 1 i, en el minut 40, el jove Raúl Lordán ha rematat a plaer una pilota que ha tret el porter en un llançament de falta de Joaco i ha obtingut l'1 a 2. Abans de la conclusió del primer temps, ho ha provat un dels més actius a davant, Casti, però el seu tir ha sortit desviat.
A la segona meitat, el Cardona ha sortit amb el repte d'assolir l'empat, però qui ha estat a punt de marcar aviat el Terrassa FC, amb una rematada de Gil Muntadas en una acció de Van den Heerik que el porter local ha aturat sense cap dificultat. Aitor Segura ha replicat amb un xut que ha sortit fora, abans que arribés l'1 a 3, en el minut 59, obra d'Adrián Beamonte, que ha rematat una centrada des del cantó dret.
Els d'Alsina han controlat la situació en els següents minuts, davant d'un adversari que ho provava, però sense efectivitat. En el minut 67, un defensa local ha tombat a Casti en un clar penal que ha transformat Van den Heerik amb autoritat i enganyant al porter. Set minuts més tard, el Terrassa FC ha marcat l'1 a 5, en un nou penal, en aquest cas per mans d'un defensor del Cardona. Casti s'ha encarregat d'executar-lo i no ha fallat. Amb aquest marcador, ha finalitzat el matx.
Pel Terrassa FC han jugat: Iván Biarge, Raúl Lordán (Xavi Álvarez, m. 63), Adrián Beamonte, Dirks, Iker Reche, Mármol (Isma, m. 70), Josemi Castañeda (Jaime Barrero, m. 46), Joaco, Casti, Guti (Gil Muntadas, m. 46) i Joel (Van den Heerik, m. 46).