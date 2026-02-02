El Terrassa FC fitxa a Larry i anuncia les baixes de Joel i Ruymán

El Terrassa FC ha fitxat el davanter Larry Kelechi Opara (11/12/2002) per convertir-se en nou jugador del primer equip terrassista i ser el quart reforç del mercat d’hivern del club, després de les incorporacions de Sergio Cortés, Nahuel Arroyo i Dano Lourens. El Terrassa FC tanca així la incorporació del jugador ofensiu de Nigèria que firma pel club pel que resta de temporada i una campanya més.
Procedent del Juventud Torremolinos CF (2025-26) del grup 2 de Primera Federació, on ha disputat aquesta temporada un total de 443 minuts en 15 partits i ha signat un gol, Larry ha format part amb anterioritat de la SCR Peña Deportiva (2024-25), el CD Azuaga (2023-24), la SD Almazán (2022-23) i les categories inferiors del Burgos CF, on es va formar com a futbolista durant gran part de la seva carrera futbolística.
El club també ha anunciat oficialment les baixes del davanter Joel Rodríguez i del centrecampista Ruymán Arteaga, que deixen d’estar vinculats al club egarenc. El davanter valencià, que va ser la desena incorporació del Terrassa FC 2025/2026, ha disputat aquesta campanya un total de 1.614 minuts en 23 enfrontaments, entre lliga, Copa Catalunya i Copa Federació, i ha estat l’autor de 3 dianes terrassistes. Diumenge, contra el Barça Atlètic, va ser expulsat amb targeta vermella directa.
Per la seva part, el migcampista canari va ser el segon fitxatge del Terrassa FC i ha jugat un total de 732 minuts en 11 partits entre Segona Federació i Copa Federació i ha marcat un gol. Es va lesionar en el partit en el camp del Barbastro i això el va obligar a passar pel quiròfan. L'arribada de Sergio Cortés va provocar que el club li donés la baixa federativa.
El Terrassa FC, en la seva nota pública, agraeix "el treball, el compromís i la professionalitat que Joel i Ruymán han demostrat en tot moment durant aquests darrers mesos al club i els desitja molta la sort en els seus pròxims reptes futbolístics i personals".