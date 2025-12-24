Terrassa tindrà la seva pròpia Backyard Ultra

Les curses de Backyard Ultra (literalment, pati del darrere) van néixer l’any 2011 en la ment de Gary Cantrell, més conegut com a Lazarus Lake. Al pati del darrere del seu ranxo de Tennessee es va inventar una cursa de resistència on els corredors havien de completar tantes vegades com fos possible un circuit de 6,7 quilòmetres (unes 4 milles). Es tracta d’acumular voltes i la cursa acaba quan només queda un corredor dempeus.
El fenomen, que posa a prova els límits de la resistència humana, va captivar el terrassenc Oriol Antolí, que en els darrers anys s’hi ha especialitzat. N’ha corregut diverses als Estats Units i és el vigent campió d’Espanya d’aquesta particular disciplina. Ha batut diverses vegades el rècord d’Espanya. Al Mundial d’aquest any a Bell Buckle (Tennessee) va establir un nou rècord amb 103 voltes, el que suposa 690,6 quilòmetres i quatre dies i set hores corrent. Va acabar setè del món.
El corredor terrassenc tenia al cap des de fa temps la possibilitat d’organitzar una Backyard Ultra a la seva ciutat. La idea s’ha acabat materialitzant a través de l’Associació Esportiva La Mola Trail. La data ja està fixada. Serà el dissabte 14 de març. La meta s’instal·larà a l’entorn natural de Terrassa, concretament a la zona del torrent de la Betzuca, a la Torre de Mossèn Homs, a tocar del Real Club de Golf El Prat. De fet, ja s’han exhaurit tots els dorsals per prendre part en la Backyard Ultra Terrassa, que es coneixerà amb el nom d’Invictus. Tots els beneficis es destinaran a Prodis.
Una hora per fer 6,7 quilòmetres
La prova terrassenca seguirà la normativa de les Backyard Ultra internacionals. Els participants sortiran plegats a l’hora convinguda i disposaran d’una hora per completar els 6,7 quilòmetres del recorregut, que té un desnivell positiu de 103 metres. Cadascú haurà de dissenyar la seva pròpia estratègia: anar de pressa per tenir alguns minuts de descans abans d’emprendre la següent volta o bé prendre-s’ho amb més calma i desgastar-se menys. A l’hora en punt, però, cal ser puntualment a la línia de sortida. En cas contrari, quedes eliminat.
Amb el pas de les hores i els dies, amb el sol sortint i ponent-se, el nombre de corredors va baixant. Fins que en quedi només un. En to de broma, els organitzadors han inclòs una darrera regla: no pots fer més voltes que l’Oriol Antolí, que en va fer 103.