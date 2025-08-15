El Terrassa FC guanya el primer amistós de la pretemporada

El Terrassa FC va trencar la mala dinàmica de resultats en els encontres de caràcter amistós de la pretemporada i va vèncer per 1 a 0 al Badalona CF a l'Estadi Olímpic. Un gol de Joel, en el minut 15 de la segona meitat, va determinar el resultat final del partit. El pròxim compromís dels de Víctor Bravo serà aquest diumenge, a partir de les 21 hores, en el Nou Sardenya i contra el CE Europa, en el marc del Trofeu Vila de Gràcia.
L'alineació inicial estava formada per Iván Biarge a la porteria; una defensa de quatre amb Larrauri, Adrián Beamonte, Dirks i Reche; un doble pivot amb Isma i Ruymán; Sleegers i Alberto Gutiérrez a les bandes; i Gil Muntadas i Van den Heerik com a jugadors més avançats. A la represa també van intervenir: Marcos Pérez, Joaco, Joel, Casti, Jaime Barrero, Josemi, Mario Domingo i els joves Christian Mármol i Raúl Lordán.
El Badalona CF va avisar primer, en una acció de córner que Iván Biarge va refusar. El Terrassa FC va contestar amb unes quantes arribades, en especial per part de Gil Muntadas i Van den Heerik, però que no van acabar a bon port. A la segona meitat, Víctor Bravo va fer alguns canvis i, en el minut 15, i en una jugada de Gil Muntadas, Joel va creuar la pilota lluny de l'abast del porter dels badalonins i va establir l'1 a 0, que seria el resultat final. Casti, un dels més incisius d'aquesta segona meitat, va protagonitzar algunes bones accions que no van acabar de manera positiva.
A la conclusió del matx, i en roda de premsa, el tècnic del conjunt terrassista va declarar que "les sensacions han sigut molt bones" i va destacar que s'havia vist "l'equip compacte" que es pretén des del cos tècnic que ell dirigeix, de cara a la pròxima temporada. Víctor Bravo va assenyalar que "hi ha hagut estones de molt bon joc i altres en què ens ha costat" i va mostrar-se molt satisfet amb el triomf i, sobretot, perquè "s'ha vist un equip reconeixible, el que vull que es vegi, i estic content amb la victòria i amb la imatge" oferta pels seus jugadors.