La Backyard Ultra de Terrassa, suspesa per la pesta porcina

Els terrenys del torrent de la Betzuca, a l'Anella Verda, havien d'acollir aquest dissabte la primera edició de la Backyard Ultra de Terrassa. Es tracta d'una prova promoguda per l'ultrafondista terrassenc Oriol Antolí, que s'ha especialitzat en aquesta mena de curses, que consisteixen a donar voltes en un bucle de 6,7 quilòmetres cada hora fins que només queda un atleta dempeus. Es tracta d'un format molt exigent tant físicament com mental, que destaca per la seva capacitat de generar històries de superació i d'extrema resistència. Els participants poden córrer de manera ininterrompuda durant diversos dies.\r\n\r\nLes restriccions imposades per la Generalitat a causa de la pesta porcina han dut els organitzadors a suspendre la prova. "Vam estar estudiant la possibilitat de fer-la en algun espai que no estés subjecte a les restriccions, però ens n'havíem d'anar a Manresa i ens semblava inviable", explica Oriol Antolí, que confia que l'any vinent ja s'hagi aixecat la prohibició d'accés al medi natural i la cursa es pugui celebrar al mes de març del 2027.\r\n