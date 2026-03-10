Hugo González serà la gran estrella a Sabadell

Les instal·lacions del CN Sabadell a Can Llong acolliran entre dimecres i diumenge la 26a edició del Campionat d’Espanya absolut Open de natació en piscina de 50 metres, una de les proves més esperades del calendari estatal. L’equip del CN Terrassa, dirigit per Raúl Navalón, aporta un total de 30 nedadors (19 homes i 11 dones) en aquesta gran competició de la temporada.
Es tracta del primer gran examen de la temporada en piscina llarga, que servirà per començar a agafar sensacions de cara a l’Europeu de París (del 10 al 16 d’agost), una prova per la qual s’hauran de fer les marques mínimes durant l’Open d’Espanya que se celebrarà del 25 al 28 de juny a Palma.
Una vegada més, el nedador mallorquí Hugo González és la gran aposta de l’equip terrassenc en aquest Campionat d’Espanya. El campió del món i d’Europa es llançarà a l’aigua en un total de sis proves: 50, 100 i 200 metres esquena, els 200 estils i dues proves més que ha afegit a la seva rutina habitual, els 50 i 100 papallona. Després de les grans prestacions mostrades en la piscina curta, González inicia a Sabadell el tram decisiu de la temporada.
L’acompanyaran, entre altres, Luca Hoek (50, 100 i 200 lliure, 50 papallona), Alex Ahtiainen (50 i 100 lliure, 50 i 100 papallona), César Castro (100 i 200 lliure), Víctor de Pablo (50, 100 i 200 braça), Isak Fernández (50, 100 i 200 papallona), Miguel Pérez-Godoy (100 i 200 lliure), Guillem Ramia (100, 200 i 400 lliure, 200 esquena), Oliver Roch (50 i 100 lliure, 50, 100 i 200 papallona) i Pedro Ruano (100 i 200 papallona).
En l’apartat femení, les nedadores amb més opcions d’assolir bons resultats a Sabadell són Estella Llum Tonrath (50, 100 i 200 esquena i 200 estils), Alba Herrero (100, 200 i 400 lliure), Paula Juste (200 lliure, 50, 100 i 200 papallona), Sarah Holgado (50, 100 i 200 braça i 200 estils), Aroa Espinosa (100 i 200 esquena, 50 papallona i 200 i 400 estils) i Iris Ferrer (50 i 100 papallona).
El CN Terrassa nedarà els relleus de 4x100 i 4x200 lliure i els 4x100 estils, tant masculins com femenins, així com els 4x100 estils mixtos.