El Natació Terrassa buscarà la seva sisena final de Copa

Feia 19 anys que la ciutat de Terrassa no acollia una Copa del Rei de waterpolo. La darrera s’hi va celebrar l’any 2007 i el CN Terrassa va disputar la final, que va perdre contra qui era llavors i continua sent ara el gran favorit, al títol, un CN Atlètic Barceloneta que ha guanyat 21 de les 39 edicions del torneig del KO, les 13 últimes consecutives.
Aquest cap de setmana, la piscina de l’Àrea Olímpica acollirà una Copa del Rei en la que pot tornar-se a produir una final entre Barceloneta i Terrassa. Com a equip amfitrió, el conjunt que prepara Sergi Mora va per la part oposada del quadre del Barceloneta, líder de la lliga. Divendres a les 20 hores, els egarencs s’enfrontaran en el darrer partit dels quarts de final al CN Rubí. Si aconsegueixen classificar-se per a les semifinals s’enfrontaran dissabte a les 19.15 al guanyador de l’eliminatòria entre el CN Barcelona i el CN Sabadell.
Si superen aquesta ronda, accediran diumenge a les 13.30 a la sisena final de la seva història, previsiblement contra un Barceloneta que els ha derrotat en les quatre darreres finals. La primera, encara en format d’anada i tornada, la van perdre l’any 1992 davant del CN Catalunya.
El saló social del CN Terrassa ha acollit la presentació d’una de les competicions en què l’equip té més esperances dipositades aquesta temporada. Han pres la paraula el president de l’entitat, Jesús Cortés; l’entrenador, Sergi Mora; el capità, Ricard Alarcón, i la totalitat d’integrants de la primera plantilla.
Entrada gratuïta
Cortés va convidar la ciutat a assistir a un dels esdeveniments més atractius de l’esport espanyol. A diferència de la Copa de la Reina celebrada la setmana passada a Sabadell, per presenciar els set partits del torneig no caldrà pagar. Socis i aficionats podran accedir de franc a una piscina que lluirà les habituals graderies supletòries.
Enguany, els vuit equips participants són catalans. N’hi ha quatre de barcelonins (Barceloneta, Barcelona, Mediterrani i Sant Andreu), tres del Vallès Occidental (Terrassa, Sabadell i Rubí) i un del Maresme (Mataró).
Sant Andreu i Mataró donaran divendres a les 13.15 el tret de sortida dels quarts de final. A les 15.30, el Barceloneta s’enfrontarà al Mediterrani. A les 17.45, Barcelona-Sabadell i a les 20 hores, Terrassa-Rubí.