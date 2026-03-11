Dues medalles per a Hugo González

En la primera jornada del Campionat d’Espanya absolut Open d’hivern que ha començat aquest dimecres a la piscina de Can Llong, a Sabadell, el CN Terrassa s'ha penjat les seves dues primeres medalles. Les ha aconseguit la seva gran estrella, el nedador mallorquí Hugo González. El campió del món ha pujat al podi en les dues primeres proves que ha nedat: plata en els 50 papallona i bronze en els 50 esquena.
González ha finalitzat segon en la final dels 50 metres papallona masculins amb un temps de 23”98, només superat pel nedador del CNBO Samano Santullán Teo del Riego, que ha nedat la prova curta de la papallona en 23”69. Altres quatre nedadors del CN Terrassa han pres part en aquesta prova. El seu company Alex Ahtiainen també ha estat finalista. Ha acabat vuitè amb un registre de 24”68, mentre que Isak Fernández ha estat desè amb 24”55. A la final “C”, Thomas Lorenzo Bugler ha acabat quart amb 25”02 i Oliver Roch cinquè amb 25”05.
En els 50 metres esquena, Hugo González s'ha penjat la medalla de bronze amb un temps de 25”48. S'ha adjudicat la victòria Adrián Santos, del CN Sant Andreu, que ha fet rècord del campionat amb un temps de 24”76, seguit del nedador del CN Barcelona Iván Martínez, segon amb 24”91.
També hi ha hagut representació terrassenca a la final “B” dels 200 metres braça masculins. Biel Martín s'ha classificat sisè amb un registre de 2’16”42. El guanyador de la prova ha estat el nedador del CN Sabadell Àlex Castejón, amb 2’14”55. La desena posició ha estat per a Víctor de Pablo, amb un temps de 2’19”07.
Dues finalistes
Pel que fa a la competició femenina, el CN Terrassa ha aconseguit col·locar dues de les seves nedadores en sengles finals. Estella Llum Tonrath ha acabat vuitena amb un temps de 29”24, en una prova que ha tingut com a guanyadora Irene Ciércoles, del CN Sant Andreu, amb 28”16 i millor marca estatal. Irene Pera ha estat setzena amb 30”17.
També ha finalitzat vuitena Alba Herrero en els 400 lliure femenins amb un temps de 4’21”31 en una prova que ha guanyat Paula Otero, del CN Arteixo, amb 4’11”24.
No hi ha hagut finalistes en els 50 papallona femenins, on Iris Ferrer ha estat sisena de la final “CV” amb un temps de 28”27 i Queralt Díaz vuitena de la final “D” amb 28”54.