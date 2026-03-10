Derrota de l’Egara i victòria del Vallès a la Divisió d'Honor "B" femenina

Després de més de tres mesos d’aturada, la competició ha tornat també a la Divisió d’Honor “B” de hockey. En la categoria femenina, els dos representants terrassencs van iniciar amb sort diversa la seva participació en la fase pel títol. El Vallès es va estrenar guanyant per la mínima (2-3) a València davant d’un rival directe, el Giner de los Ríos, mentre que el Club Egara va perdre, també per la mínima (1-2) al Pla del Bonaire contra el Sant Cugat.
En aquesta segona fase s’arrosseguen els punts aconseguits a la primera contra els rivals que s’han classificat. Lidera la classificació el Valencia amb 15 punts, seguit del Sant Cugat amb 12, el Pozuelo i el Vallès amb 11. Aquests quatre equips disputaran els dies 30 i 31 de maig la “final-four”, que decidirà el nom del campió de lliga i també de l’equip que pujarà a la màxima categoria.
En les set jornades que resten, aspiren encara a entrar entre els quatre primers el Giner de los Ríos amb 10 punts, el Club Egara amb 8, el Complutense amb sis i el Jolaseta amb dos.
Els vuit equips aspiren al títol, per bé que només quatre (els que no tenen equips vinculats) poden assolir l’ascens. Es tracta de Valencia, Pozuelo, Giner de los Ríos i Jolaseta.
Ensopegada amb un rival directe
L’Egara no va poder mantenir-se entre els quatre primers després de perdre per 1 a 2 a casa. L’argentina Franca Ferraro va ser l’autora dels dos gols de les santcugatenques en sengles penals. Va marcar el primer al minut 35, ràpidament contestada per Laia Sanromà cinc minuts més tard. Al 42, un altre penal-córner transformat per Ferraro va significar l’1 a 2 definitiu, que deixa les de Santi Amat a tres punts de les posicions de “final-four”.
Sí que va fer els deures el Vallès Esportiu, que es va imposar a Beteró al Giner de los Ríos valencià. Alejandra Roca va posar per davant les valencianes, però Anna Barba va empatar. Als primers minuts del tercer quart, Barba va fer l’1 a 2 i Clara Pons l’1 a 3. A tres minuts del final, Carmen Varea va establir el 2 a 3 definitiu.
Cara i creu a la competició masculina
Només Carpesa, Madrid las Rozas i Castelldefels aspiren a l’ascens a la Divisió d’Honor masculina. Els cinc equips restants lluitaran pel títol. En la primera jornada, el Vallès va batre per 1 a 0 al Pedralbes amb gol de Pol Albericio i l’Egara 1935 va perdre per 2 a 1 a Madrid davant la Real Sociedad 1927. El Vallès és líder amb 14 punts i l’Egara 1935 cinquè amb vuit, a tres de la classificació per a la “final-four”.