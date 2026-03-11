Or i plata per a les seleccions catalanes sub-16

Les seleccions catalanes de la categoria sub-16 van brillar amb llum pròpia el cap de setmana en el Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques celebrat al poliesportiu Verge del Carme de Beteró de València. El combinat masculí que dirigeixen els terrassencs Oriol Torras i Albert Lis es va proclamar campió d’Espanya amb una trajectòria impecable.
L’equip va iniciar la competició amb tres contundents victòries i es va classificar per a la final. Va batre per 8 a 0 a Andalusia, per 13 a 0 a Astúries i per 6 a 0 a Cantàbria. A la final, els catalans es van imposar per 4 gols a 0 a la selecció de Madrid, confirmant així la seva superioritat en el conjunt del torneig.
Catalunya va dominar amb molta claredat el matx decisiu. Al minut 20, el jugador del Club Egara Max Antolínez va inaugurar el marcador. En els darrers segons del tercer acte, el jugador del Polo Pedro Martínez-Zurita va fer el 2 a 0. La golejada es va ampliar gràcies a dues dianes més en els deu minuts finals. Marc García-Cascón, de l’Atlètic, va fer el tercer en transformar un penal-córner, i Lucas Pirretas, del Polo, va anotar el quart i definitiu gol.
En els quatre partits que van disputar, van anotar 31 gols i no en van encaixar cap. La selecció d’Euskadi va completar el podi en imposar-se per 2 a 1 a Cantàbria.
Subcampionat femení
D’altra banda, la selecció catalana sub-16 femenina es va haver de conformar amb la medalla de plata a terres valencianes. El combinat que dirigeix l’entrenadora del CD Terrassa Stefi Piris va empatar a un gol amb Madrid, però va caure per 3 a 4 davant de les madrilenyes, entrenades per Mar Feito.
Els dos gols de la final van arribar al darrer període. La jugadora del Polo Elena Umbert va fer l’1 a 0 al minut 51, però quan faltava menys d’un minut i el títol semblava a tocar, la madrilenya Clara Videla va aconseguir empatar.
A la primera fase, les catalanes es van imposar per 6 a 0 a Astúries, per 10 a 0 a Canàries i per 6 a 1 a Euskadi.
Oriol Comas i Lola Moyano, premiats
Un total de 21 dels 36 integrants d’ambdues seleccions són terrassencs, concretament 11 dels 18 nois i 10 de les 18 noies. També ho són els tècnics d’ambdós equips: Oriol Torras i Albert Lis (selecció masculina) i Stefi Piris (femenina). Pel que fa als guardons individuals, dos van anar a parar a mans de jugadors terrassencs. Oriol Comas (Atlètic) va ser el màxim golejador i Lola Moyano (Egara) la millor portera.