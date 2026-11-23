El CN Terrassa va encetar la segona volta de la lliga de Divisió d'Honor masculina imposant-se per 11 gols de diferència (16-5) a la piscina de l'Àrea Olímpica al CN Caballa de Ceuta.
Els de Sergi Mora continuen en sisena posició, empatats a 21 punts amb el CN Mataró i a sis de distància del quart classificat, CN Sant Andreu.
El duel no va tenir cap mena d'història. Els egarencs van signar un 5 a 1 al primer quart i van arribar al descans guanyant per 9 a 3. A la represa, 3 a 1 i 4 a 1 per als terrassencs.
Dos gols de Joe Bruce i un del capità Ricard Alarcón van establir un 3 a 0 de sortida. Szabolcs Dubinak va retallar distàncies per als de Ceuta, però Òscar Blasco i Lars Ten Broek de penal van situar l'electrònic en 5 a 1.
Al segon quart, Claudio Brancatello va retallar distàncies i Albert Sabadell va fer el 6 a 2. Un penal transformat per Juan Carlos Reguera va significar el 6 a 3, però Sabadell, Saul Granados i Blasco van situar el 9 a 3 al descans.
Ten Broek, Òscar Sánchez i Alarcón van ampliar l'avantatge fins al 12 a 4 i en un ja intranscendent darrer període, Granados, Sabadell, Alarcón i Ten Broek van completar la golejada.