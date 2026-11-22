Magnífic partit del Club Egara, que ha començat perdent per 0 a 1 a casa contra el Club de Campo i ha acabat imposant-se per 2 a 1 en un duel intensíssim, tant en atac com en defensa. Després d'aquesta victòria de mèrit, els d'Oriol Torras s'han imposat a tres dels grans: Atlètic i Polo a domicili i Club de Campo a casa. Estan empatats a 19 punts per la quarta posició amb Club de Campo, Complutense i Atlètic quan queda una sola jornada per tancar la primera volta.
El madrileny Enrique Zorita ha inaugurat el marcador del Pla del Bonaire al minut 9 en transformar el primer dels tres penals dels visitants. Els locals n'han tingut deu i n'han transformat també un. També de penal ha arribat l'empat de l'Egara, obra de Juan Amoroso al minut 33.
La igualtat era màxima, amb anades i vingudes cap a ambdues àrees, però els petits detalls s'han acabat decantant aquesta vegada per l'equip de casa i al penúltim minut, Pol Gispert ha aprofitat una errada defensiva de Ricardo Sánchez, que s'ha menjat el flick d'Amoroso per driblar acte seguit el porter Rafa Revilla i establir un celebradíssim 2 a 1.
El CD Terrassa, per la seva banda, ha empatat a dos a les Pedritxes contra un rival directe, el Sanse Complutense. Iaian McFadden ha obert el marcador de penal al minut 40. Al 48, Joaquín Kruger ha empatat per a ls de San Sebastián de los Reyes. Al minut 50, Borja Soler ha tornat a posar per davant els d'Ignasi Torras, però a 24 segons pel final, Manuel Mondo ha aprofitat un penal per establir el 2 a 2 definitiu.
L'Atlètic Terrassa es va imposar dissabte per un còmode 1 a 4 al camp del Carpesa valencià. Pau Gestí va fer el 0 a 1 de penal al minut 5. Mario García va empatar pocs segons després, però Oriol Campos va fer l'1 a 2 al minut 12. Dues dianes de l'argentí Nacho Nardolillo van tancar el matx de manera definitiva. Els egarencs són tercers amb 20 punts, a tres del Júnior i a quatre del Polo, que segueix líder.