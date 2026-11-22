L'empat del Barça Atlètic de dissabte deixava al Terrassa FC la possibilitat d'accedir al lideratge si guanyava al Manresa, però no ha pogut ser. El conjunt terrassista, en una de les seves versions més irregulars de la temporada, ha perdut per 0 a 1 amb el Manresa i ha encaixat la seva primera derrota com a local d'aquesta temporada. La pròxima jornada, concretament dissabte a partir de les 17.30, els d'Oriol Alsina visitaran el filial barcelonista a l'Estadi Johan Cruyff.
A la primera meitat, el Terrassa FC no ha sigut el d'altres ocasions i li ha costat molt trenar bones accions ofensives davant d'un Manresa que s'ha defensat amb tenacitat i que ha buscat fabricar jugades atacants sense complexos. Nahuel, el més insistent dels locals, ha protagonitzat algunes internades de mèrit que no han trobat rematador. Els bagencs, per la seva part, han tingut un contraatac perillós que ha culminat Aleix Díaz amb un tir que Marcos Pérez ha desviat amb la mà.
El córner que s'ha derivat d'aquesta jogada l'ha rematat Olmedo, però de nou el porter terrassista ha evitat el gol dels visitants. Ezzarfani ho ha provat més tard, amb un xut que ha sortit fora per molt poc. En el tram final d'aquesta primera part, els d'Alsina han reaccionat i Albert Celma ha rematat un servei d'Aser Palacios, però la defensa ha allunyat el perill. Álex López, en un llançament de falta, ha xutat fora.
El Terrassa FC ha començat el segon temps amb l'entrada de Max Marcet i Sergio Montero amb l'objectiu de trobar algun revulsiu i, en els primers minuts, ha semblat que els locals s'hi posaven i Sergio Montero ha tingut una bona oportunitat, si bé el seu xut ha sortit fora. El Manresa, no obstant això, no ha baixat la guàrdia i Ezzafani ha intentat un xut que ha sortit fora.
Dos minuts més tard d'aquesta acció visitant, en el 54, ha arribat el 0 a 1, en una internada de Guzmán, que ha cedit la pilota a Richard que, dins de l'àrea, s'ha preparat la pilota per batre per baix al porter terrassista. Amb el gol dels bagencs, els egarencs han incrementat el ritme del seu joc, tot i que han seguit sense trobar els espais necessaris per crear ocasions clares. Richard, a més, ha gaudit d'una bona arribada que Fran Moreno ha evitat.
Sergio Cortés ho ha provat amb un tir de lluny que el porter Pulido ha atrapat sense dificultats i, en la següent jugada, el Manresa ha muntat un tres contra dos que Vera ha acabat rematant i un defensa ha desviat a córner. Marcos Mendes ha disposat d'una ocasió que un defensor visitant ha pogut controlar. Óscar Gómez, per al Manresa, també ha tingut una oportunitat, si bé la pilota ha sortit fora.
De nou ho ha intentat Marcos Mendes, amb un xut que ha sortit per sobre del travesser de la porteria dels manresans. Max Marcet ha xutat fora en una fase final de l'encontre amb total domini dels d'Alsina. En el temps afegit, el Terrassa FC ha insistit, però el Manresa ha sabut resistir i no ha concedit ocasions.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Gabri, Fran Moreno, Mario Domingo (Frodo, m. 85), Jaime Barrero, Álex López (Sergio Cortés, m. 64), Nahuel (Guti, m. 80), Albert Celma (Sergio Montero, m. 46), Aser Palacios (Max Marcet, m. 46) i Marcos Mendes.