El Terrassa FC mostra el seu enuig amb el Girona "B" i la Federació Espanyola per la suspensió del partit de lliga

El Terrassa FC ha publicat un comunicat explicant la seva posició davant de la suspensió de l'encontre de diumenge contra el Girona "B", que s'havia de celebrar a l'Estadi Olímpic, a les 18 hores. El club egarenc, en què carrega contra l'actitud del conjunt gironí i la seva poca predisposició per a la disputa del partit i en què manifesta el seu enuig per com va tractar el tema la Real Federació Espanyola de Futbol.
"El dissabte 3 d'octubre de 2026, aproximadament a les 15.40 hores, la Federació Catalana de Futbol (FCF), citant indicacions de CECAT, va informar de la suspensió de tots els partits de futbol i futbol sala a Catalunya fins a les 14 hores de l'endemà, diumenge. El nostre encontre enfront del Girona FC B estava programat per a les 18 hores de diumenge, és a dir, quatre hores després de la finalització d'aquesta suspensió", recorda el Terrassa FC.
"Aquest mateix dissabte, a les 17.51 hores, el compte oficial Girona FC Acadèmia va comunicar públicament que l'encontre s'ajornava. Posteriorment, a les 19.30 hores, el nostre club va rebre una resolució escrita de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) comunicant l'ajornament. No obstant això, a les 19.56 hores, Girona FC Acadèmia va rectificar públicament aquesta informació i va comunicar que el partit es disputaria conforme a l'horari previst. A les 20.30 hores, després de les gestions realitzades pel nostre club i amb la intervenció favorable de la FCF, la RFEF ens va informar que el partit finalment no seria ajornat, al·ludint a una rectificació d'un error previ", continua la nota del club egarenc.
"El diumenge 4 d'octubre de 2026, a les 10.20 hores, rebem una trucada de la RFEF comunicant-nos que Girona FC havia sol·licitat novament l'ajornament al·legant restriccions de mobilitat en la seva zona fins a les 20 hores d'aquest mateix dia. De manera immediata sol·licitem còpia d'aquest escrit amb la finalitat de poder exercir el nostre dret d'al·legació. Després de diversos intercanvis de comunicacions, no rebem còpia de la sol·licitud presentada per Girona FC. En el seu lloc, a les 13.57 hores, la RFEF ens va remetre una nova resolució acordant la suspensió de l'encontre", afegeix.
"A les 14.20 hores, el Terrassa FC va proposar formalment disputar el partit amb dues hores de retard, fixant el seu inici a les 20 hores. Finalment, a les 15.30 hores rebem la resolució definitiva mitjançant la qual es confirmava l'ajornament del partit i s'indicava que una nova data i horari serien fixats dins de les següents 48 hores", assenyala el club terrassista, que remarca que "resulta especialment cridaner que, en diverses ocasions, les comunicacions públiques de Girona FC Acadèmia anticipessin decisions que encara no havien estat notificades oficialment al Terrassa FC per part de la RFEF. Es tracta d'una seqüència de fets que mereix una explicació transparent per part dels organismes competents".
El Terrassa FC recorda també que "després de les 14 hores de diumenge van quedar aixecades les restriccions generals de mobilitat que havien motivat les mesures adoptades durant la jornada. De fet, diumenge a les 21 hores es va disputar a Girona el partit de LaLiga Hypermotion entre el Girona FC i el RCD Mallorca, desplaçant-se l'equip balear fins a Girona el mateix diumenge 4 d'octubre, on va aterrar al voltant del migdia" i lamenta que "el nostre va ser l'únic suspès entre aquells que havien de celebrar-se després de les 14 hores i que involucraven a clubs catalans, actuant com a locals o visitants", a través de LaLiga Hypermotion, Primera i Segona Federació.
També comenta la curiositat que "d'haver-se disputat el partit segons com estava programat, el Girona FC "B" no hauria pogut comptar amb els següents quatre futbolistes: Aleksander Andreev que va ser convocat directament per la seva selecció nacional, i Javi Sarasa, Juan Arango i Mohammed Hamony que van ser convocats pel primer equip del Girona FC per a substituir a altres jugadors convocats amb les seves seleccions nacionals"
Tampoc s'escapa la RFEF de les queixes del Terrassa FC, que apunta que "durant el procediment seguit no es va garantir adequadament el nostre dret a ser sentit ni a conèixer els arguments i documentació aportats per l'altra part. La successió de resolucions contradictòries emeses en menys de vint-i-quatre hores, la impossibilitat d'accedir a la documentació en la qual suposadament es va fonamentar la petició d'ajornament i la circumstància que tercers semblessin conèixer el sentit de determinades decisions abans que el mateix club afectat generen seriosos dubtes sobre el respecte als principis de transparència, audiència, igualtat i altres principis procedimentals que han de regir qualsevol expedient federatiu".
I proposa que, ja que l'ajornament "va obeir exclusivament a circumstàncies excepcionals alienes al control de qualsevol de les parts, entenem que la solució més equitativa seria fixar una nova data que reprodueixi, en la mesura que sigui possible, les condicions esportives existents en el moment en què havia de disputar-se la trobada. Per aquest motiu, el nostre club proposarà com a data alternativa el dimecres 18 de novembre de 2026, que coincideix amb la finestra de compromisos internacionals de seleccions i és, al nostre judici, l'opció que millor reprodueix les condicions esportives de la data inicialment prevista". A més, el club es reserva "l'exercici de quantes accions legals, disciplinàries i federatives li corresponguin per a la defensa dels seus drets i interessos legítims", a la vegada que elogia a la Federació Catalana de Futbol "per la disposició, col·laboració i criteri mostrats durant tot aquest procés".