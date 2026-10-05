El CN Terrassa s'imposa per 11 a 17 a Ceuta i continua invicte

Quarta victòria consecutiva a la lliga del CN Terrassa, que es va imposar dissabte per sis gols de diferència (11-17) a la piscina del CN Caballa de Ceuta. El conjunt que prepara Sergi Mora va deixar el duel pràcticament sentenciat al descans amb un 3 a 8. A la represa, en va tenir prou amb mantenir el resultat per acabar sumant tres punts més.
Els terrassencs reben aquest dimarts a les 20.45 hores al CN Rubí a la piscina de l'Àrea Olímpica en partit corresponent a la cinquena jornada de lliga. Els egarencs ocupen la quarta posició, empatats a 12 punts amb els tres primers classificats: Barceloneta, Barcelona i Sabadell. El segueixen, amb sis punts per sota, Mataró i Sant Andreu.
En el duel davant del Caballa, el Natació es va posar 0-3 en els tres primers minuts gràcies als gols d'Albert Sabadell, Lars Ten Broek i Jordi Chico. Un penal de Juan Carlos Reguera i un altre gol de Pol Sánchez van retallar distàncies per al Caballa, però Òscar Blasco i de nou Sabadell van tancar el 2 a 5.
Al segon període, Szaboles Dubinak va fer el 3 a 5, però un altre parcial de 0 a 3 dels terrassencs, amb dues dianes de Blasco i una de Sabadell de penal van establir el 3 a 8 que regnava al descans.
Als dos darrers períodes, el CN Caballa perdre per un sol gol de diferència: 4-4 i 4-5. Els de Mora en van tenir prou amb mantenir el seu avantatge per adjudicar-se la seva quarta victòria consecutiva a la lliga.