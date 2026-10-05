Victòria del CN Terrassa a Tenerife a la lliga femenina de waterpolo

Esports

Dimecres a les 20.45, les de Xavi Pérez visitaran la UE d'Horta

  • Noelia Cuenda, en una acció ofensiva -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’octubre de 2026 a les 13:11
Actualitzat el 05 d’octubre de 2026 a les 13:29

Tercera victòria consecutiva del CN Terrassa a la lliga de Divisió d'Honor femenina. L'equip de Xavi Pérez es va imposar per 6 gols a 10 a les Canàries davant del Tenerife Echeyde i ocupa la tercera posició de la taula amb els mateixos nou punts que tenen Sabadell i Mataró. Amb tres punts menys el segueixen Barceloneta, Sant Feliu i Catalunya. 

Aquest dimecres hi ha jornada intersetmanal. A les 20.45, les de Pérez visitaran el cuer, una UE d'Horta que ha perdut els tres partits que ha disputat fins ara.

A Tenerife, el Natació va signar sengles parcials de 2 a 3 al primer i al segon quart. Manava per 4 a 6 al descans. A continuació, va ampliar el seu avantatge gràcies a un parcial de 0 a 3. Es va entrar en el parcial definitiu amb un clarificador 4 a 8. El 2 a 2 del darrer quart no va fer variar aquesta dinàmica.

Carlota Peñalver, que va anotar tres gols, va ser la màxima anotadora del partit juntament amb la waterpolista local Mallory Reynoso.

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