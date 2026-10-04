Empat de l'Egara masculí i derrota del CD Terrassa femení

Empat a tres gols de l'Egara a la lliga de la Divisió d'Honor masculina en el camp del Taburiente i derrota del CD Terrassa per 2 a 1 a casa del RS Tenis. Dissabte, el CD Terrassa masculí havia superat per 3 a 2 al Carpesa, un rival que no ho va posar gens fàcil. La resta de partits amb participació local es van suspendre per les restriccions a causa del temporal. A la lliga de la Divisió d'Honor masculina, es va ajornar l'Atlètic-FC Barcelona, mentre que a la competició femenina hi havia un Atlètic-Júnior, a Can Salas, i un Egara-Sardinero, al Pla del Bon Aire, que tampoc s'han disputat.
Dissabte, el CD Terrassa va haver de remar contra direcció contra el Carpesa, que es va avançar en el primer quart. Pau Petchamé, en un penal-córner, va aconseguir equilibrar el resultat, però els visitants van tornar a marcar. En el minut 47, Enric Miralles, de penal-córner, va fer el 2 a 2 i, a quatre minuts per a la conclusió del matx, Petchamé va donar la victòria als de les Pedritxes amb un nou gol de penal.
L'Egara ha començat guanyant, amb un penal-córner transformat per part de Juan Ignacio Amoroso en el minut 12 de partit. Només començar el tercer quart, han empatat els canaris, però de seguida s'ha tornat a avançar l'equip terrassenc, amb una diana de Jan Amat. Poc abans d'acabar aquest quart, el Taburiente ha tornat a igualar el marcador. En el darrer període, i en un llançament de penal-córner, Marc Aguirregomezcorta ha tornat a posar en avantatge a l'Egara, però, a quatre minuts per a la conclusió, els locals han establert el definitiu empat a tres gols.
Pel que fa a l'únic partit amb presència local de la lliga de la Divisió d'Honor femenina, les de les Pedritxes van perdre per la mínima al camp del RS Tenis, a Santander. Les càntabres es van avançar en el segon quart, però Delfina Portorreal va igualar de seguida. Només iniciar-se el tercer quart, les locals han solucionat el matx amb el 2 a 1 definitiu.