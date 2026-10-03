Tampoc hi haurà hockey de la Divisió d'Honor aquest diumenge

La Federació Espanyola de Hockey ha anunciat públicament la suspensió dels partits de les competicions nacionals que s'havien de celebrar aquest diumenge a Catalunya a causa de les restriccions establertes per la situació meteorològica. A Terrassa s'havien de disputar un partit de la lliga de la Divisió d'Honor masculina, l'Atlètic-FC Barcelona, mentre que a la competició femenina hi havia un Atlètic-Júnior, a Can Salas, i un Egara-Sardinero, al Pla del Bon Aire. El CD Terrassa-Carpesa, de la lliga masculina, s'ha jugat aquest dissabte, amb victòria per 3 a 2 per als de les Pedritxes. L'Egara mascul´ñi juga en el camp del Tabutiente mentre que el CD Terrassa femení visita el RS Tenis.\r\n