El Terrassa FC no es resigna i va a totes

A dos partits per posar el punt final a la fase regular de la lliga, el Terrassa FC encara té possibilitats de classificar-se en una de les places de “play-off” d’ascens, però tot passa per vèncer diumenge en el camp de l’Atlético Baleares, segon a la classificació, que sap que ja no pot pujar a Primera Federació de manera directa, però que voldrà assegurar-se la segona posició. Amb la baixa per acumulació de targetes del defensa neerlandès Erik Schouten, més les de Gil Muntadas, Van den Heerik i Larrauri per lesió, els d’Oriol Alsina voldran esgotar les últimes opcions en un partit que s’iniciarà a les 12 hores a l’Estadi Balear.
“Tenim clar que ens queden dos partits, sabem que és difícil, però podem lluitar per la Copa del Rei i anem per això. Sabem que el rival és el segon classificat, que és un equip que ha perdut un partit i prou en tota la temporada a casa seva, però hi anem amb il·lusió”, va declarar l’entrenador del conjunt terrassista.
Alsina va explicar que “igual que hem afrontat el partit del camp del Barça, o del camp de Sant Andreu mateix, o del camp de l’Alcoyano, aquí hem de treure el millor rendiment possible de recursos que tenim, optimitzar-los al màxim i intentar emportar-nos els tres punts. I d’això anem, no anem de turisme”.
Jugadors diferencials
Respecte a l’Atlético Baleares, l’entrenador del Terrassa FC va recordar que “tenen molts jugadors diferencials” i va avisar de la qualitat del golejador de l’equip, Jaume Tovar, i d’altres efectius de la plantilla del conjunt balear. “Realment és un equip que treballa molt bé ofensivament, amb moltíssima qualitat i molt complet”, va afegir.
El tècnic maresmenc també va detallar que l’entrenador del rival de demà “és de màxim nivell, els ha fet molt competitius i els ha fet guanyadors. I s’han classificat justament per al “play-off”. A part, juguem un camp gran, amb gespa natural, que no és el millor context per nosaltres, amb tota la seva gent que s’està jugant al segon lloc”.
“Tenen moltes coses en joc, però nosaltres també. I hem de treure la millor versió nostra i cada jugador ha d’estar mentalitzat que ha de deixar el màxim per competir, per, tots junts, poder guanyar el partit”, va dir. “Nosaltres també ens estem jugant molt i anirem per la victòria”, va agregar Alsina.