El Terrassa FC passa a vuitens amb una golejada

El Terrassa FC ha superat clarament l’Atlètico Monzón per 4 a 0 als setzens de final de la Copa Federació i ha passat a la següent eliminatòria que se sortejarà aquest dijous. Els de Víctor Bravo han sumat un resultat reparador després del mal debut a la lliga del diumenge passat i han ofert estones de bon joc i bona punteria en els moments clau de l'encontre.
El conjunt egarenc ha començat actiu i la seva primera aproximació ha sigut, en el minut 6, en un llançament de falta a càrrec del neerlandès Joey Sleegers, que ha sortit per sobre del travesser de la porteria rival. A partir d'aquí, l'Atlético Monzón ha començat a combinar millor i ha dominat el joc durant alguns minuts. Arnau Teixidor, en una jugada personal per la banda dreta de l'atac visitant, ha gaudit d'una bona opció, però el seu xut creuat ha sortit fora.
Els de Víctor Bravo han reaccionat i Van den Heerik ha rematat molt fluix una centrada molt precisa de Joel Rodríguez pel cantó esquerre. Han replicat els aragonesos de seguida, en una nova intervenció de Teixidor que ha rematat al pal Javier Izquierdo. En el minut 22, l'Atlético Monzón ha tingut la millor oportunitat, en una rematada del mateix Izquierdo, que ha picat en el travesser de la porteria dels terrassistes.
Després d'uns quinze minuts sense cap acció destacada en cap de les dues àrees, ha arribat l'1 a 0 per al conjunt terrassenc, en una bona centrada des de l'esquerra de Sleegers, que Joel ha rematat de cap superant l'estirada del porter visitant Saúl García. El gol ha animat als de Víctor Bravo que, abans del descans, han pogut incrementar la seva renda, en un xut de Mario Domingo que ha sortit fora.
A la segona meitat, els aragonesos han sortit amb intenció de trobar el gol de la igualada i han manat durant els primers instants. El Terrassa FC, tanmateix, no s'ha fet enrere i ha atacat amb regularitat. Després d'algunes opcions que no han pogut concretar, els terrassencs han aconseguit el seu segon gol, en el minut 56. Ha sigut en un llançament de córner. El refús defensiu ha anat a peus de Mario Domingo, que ha xutat amb potència. La pilota ha tocat en un defensor i ha acabat entrant a la porteria dels visitants.
Cinc minuts després, i en la millor combinació dels de Víctor Bravo, Joel ha servit el gol en safata a Aythami, que no ha perdonat i ha fet pujar el 3 a 0 en el marcador. El festival realitzador del Terrassa FC en aquests minuts, encara tindria un episodi més amb el 4 a 0. Era el minut 67 i Joel, el millor del partit, ha trencat el fora de joc i ha batut a Saúl García per baix. Encara ha pogut ampliar la diferència el conjunt local, però ha mancat encert en els metres finals.
Pel Terrassa FC han jugat: Iván Biarge, Reche, Adri Beamonte, Schouten, Mario Domingo (Dirks, m. 72), Ruymán, Isma (Jaime Barrero, m. 46), Gil (Christian Mármol, 82), Sleegers, Joel (Casti, m. 72) i Van den Heerik (Aythami, m. 46).