El Terrassa FC passa de ronda a la Copa Federació

Un gol a la pròrroga va classificar el Terrassa FC per a la següent ronda de la copa Federació 2026-2027. Els d’Oriol Alsina van empatar a zero en el temps reglamentari i, en la primera meitat de la prolongació, ui amb un gol d’un dels nous d’aquesta temporada, Albert Celma, va superar per 0 a 1 a un AD San Juan molt combatiu. Avui, a la seu de la Federació Espanyola de Futbol i a partir de les 13 hores, es procedirà al sorteig de la pròxima eliminatòria d’aquesta competició.
El conjunt terrassista va començar dominant el partit i amb molta intenció atacant davant d’un adversari que milita a la Tercera Federació i que va defensar-se amb bastant encert. La primera arribada dels d’Alsina va ser a càrrec del davanter neerlandès Dano Lourens, que no va poder superar al porter dels navarresos. Més tard ho va provar Ekaitz Molina, amb un xut que va refusar la defensa. Poc abans del descans, l’equip pamplonès va aconseguir marcar, però l’acció va quedar anul·lada per un fora de joc molt clar.
Partit més igualat
A la segona part, l’AD San Juan va sortir amb més ganes i el partit es va igualar, si bé va continuar sense gaires ocasions per part de cap dels dos equips. El Terrassa FC, que a la mitja part havia fet tres canvis, no va trobar el camí ideal per fer mal a l’àrea del conjunt navarrès. Sense més, el partit va finalitzar sense gols i es va passar a la pròrroga.
Només començar la primera meitat, l’AD San Juan va tenir el gol a tocar, en una acció personal d’Amezgaray que el porter terrassista Álvaro Pacheco va salvar amb una magnífica aturada. En el minut 7 de la pròrroga, el Terrassa FC va decantar la balança amb el gol d’Albert Celma, que va aprofitar una pilota solta dins de l'àrea per superar al porter local.
Els aparellaments de la pròxima eliminatòria de la Copa Federació es decidiran per proximitat geogràfica. El conjunt terrassista estarà a la Copa B del sorteig i els seus possibles contrincants seran el CD Binéfar, el Comillas CF i el Sestao River Club. L’equip que surti primer en el sorteig, jugarà com a local.