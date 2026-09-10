Tot obert per a la tornada de dissabte

En el primer compromís oficial de la temporada, el CN Terrassa va fer un bon partit a la piscina Regent Mendieta de Barcelona, on va empatar a 13 gols davant del CE Mediterrani. El partit de tornada es disputarà aquest dissabte a les 12.30 hores a la piscina de l’Àrea Olímpica.
Si acaba passant l’eliminatòria, el conjunt que prepara Xavi Pérez s’enfrontarà en semifinals al guanyador de l’eliminatòria entre el CN Sant Feliu i el CN Mataró. Les maresmenques tenen avantatge, ja que es van imposar per 8 a 13 a Sant Feliu. Per l’altra banda del quadre, el Catalunya i el Sabadell tenen també avantatge. Les barcelonines van imposar-se a casa per 9 a 5, mentre que les sabadellenques van superar a domicili al Barceloneta per 5 a 10. Tant les semifinals com la final es disputaran el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre a Mataró.
El duel va ser força equilibrat. El tècnic Xavi Pérez va aprofitar per repartir minuts entre totes les seves waterpolistes, especialment per tal que les noves incorporacions es vagin adaptant als sistemes de l’equip.
N’hi falten encara tres. L’australiana Alice Williams no arriba fins la setmana vinent, ja que ha estat conentrada tot el mes d’agost amb la seva selecció. Paula Prats es va trencar un dit amb la selecció espanyola i Nina Ten Broek es va lesionar al maluc amb la neerlandesa.
Un 3 a 0 de sortida
Les locals van sortir molt fortes i es van situar amb un parcial de 3 a 0 en els quatre primers minuts gràcies als gols de Claudia Valdés, Marina Muñoz i Lucía Rodríguez. Va contestar el CN Terrtassa en el següent atac amb una diana d’Irene Casado. De nou Casado i Maria Manso van empatar a tres en poc més d’un minut, ja al segon acte. Però les de Mari Ángeles Díaz van signar un altre parcial de 3 a 0, contestat per Casado al darrer segon.
A la represa va tocar seguir remant, ja que el Mediterrani va posar-se 8 a 4. Tres gols de Carlota Peñalver, un d’ells de penal, van retallar distàncies fins al 9 a 7. Va entrar el Natació a l’últim quart perdent de tres (11-8), però un darrer parcial de 2 a 5 li va permetre forçar l’empat, amb tres gols de Panni Szegedi, un de Martina Fernández i un altre de Noelia Cuenda a 13 segons pel final.