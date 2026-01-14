El Terrassa FC queda fora de la Copa Catalunya a la tanda de penals

Derrota del Terrassa FC a la tanda de penals que l'ha deixat fora de la Copa Catalunya contra el Sabadell. El partit ha finalitzat amb empat a dos en el marcador i ha hagut de decidir-se a la tanda de penals. El conjunt d’Oriol Alsina, que ha fet una gran primera meitat, s'ha avançat amb dos gols en els primers 45 minuts de partit. El Sabadell ha retallat diferències al principi de la represa i, en el temps afegit, ha assolit l’empat.
El Sabadell ha començat més incisiu en atac i ha arribat en una acció que Miguelete ha xutat per sobre del travesser de la porteria local. El Terrassa FC, de seguida, ha contestat amb una rematada de cap de córner de Reche en un córner que ha sortit fora per molt poc. Més tard, i després d’una pilota que ha capturat Mármol al centre del camp, Casti ho ha provat, però el porter visitant ha aturat el seu xut.
De nou ha atacat el Sabadell i Ton Ripoll, en una jugada personal, s’ha desfet de diversos contraris i ha volgut sorprendre a Iván Biarge amb una vaselina que ha sortit fora per ben poc. I, en el minut 26, el conjunt terrassista es va avançar en el marcador en una bona combinació per la banda esquerra que va acabar tocant Jaime Barrero per a Mario Domingo que, després de retallar, va sorprendre el porter Ciurans amb un precís xut creuat.
Els d’Alsina han passat pels seus millors moments i Joel ha engaltat un tir no molt potent que ha aturat el porter del Sabadell. Quan s’arribava al descans, els egarencs han aconseguit el seu segon gol. Van den Heerik, en el seu segon intent, ha rebut de Joel i ha batut al porter sabadellenc per establir el 2 a 0 que ha sigut la darrera jugada destacada de la primera meitat.
A la segona part, els arlequinats han sortit amb força per mirar de retallar diferències. El Terrassa FC s'ha defensat amb intensitat i ha buscat el contraatac, tot i que li ha costat trobar espais. Els visitants han reclamat gol en una rematada de taló de Godoy, després d'una indecisió d'Iván Biarge, però l'àrbitre ni tan sols ho ha considerat. I, dos minuts després, Jordi Ortega ha engaltat un xut impossible per al porter terrassista i ha marcat el 2 a 1.
Els visitants han continuat prement l'accelerador per tal de trobar el camí cap a l'empat i forçar el desempat a la tanda de penals. Els d'Alsina, tot i el domini dels sabadellencs, s'han mantingut ferms en defensa i amb molt poques concessions als seus adversaris. El Sabadell ha tingut moltes dificultats per fabricar opcions de gol i ha sigut el Terrassa FC qui ha gaudit de la millor, en el minut 78, en una jugada de Casti que Isma no ha pogut culminar de forma positiva per al seu equip.
El partit semblava sentenciat i favorable al conjunt egarenc, però en la darrera acció del temps afegit, Godoy, de cap, ha igualat l’encontre que ha hagut d’anar a la tanda de penals. Aythami i Jaime Barrero han fallat els seus llançaments, però Sergio Cortés, Joel i Guti han encertat. Amb empat a tres, el porter Iván Biarge no ha pogut aturar el penal decisiu, que ha anat pel centre i el Terrassa FC ha quedat eliminat de la Copa Catalunya
Pel Terrassa FC han jugat: Iván Biarge, Reche, Adrián Beamonte, Dirks, Mario Domingo, Mármol, Jaime Barrero, Nahuel Arroyo, Casti, Joel i Van den Heerik. A la represa han entrat: Lordán, Aythami, Álvaro Martín, Guti, Isma i Sergio Cortés.