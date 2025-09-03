El Terrassa FC rebrà l'Atlético Monzón als setzens de final de la Copa Federació

El Terrassa FC ha quedat aparellat amb l'Atlético Monzón, un conjunt aragonès, en l'eliminatòria de setzens de final de la Copa Federació, que s'ha sortejat aquest dimecres a la Ciutat del Futbol de las Rozas, a Madrid.
El conjunt que prepara Víctor Bravo ha tingut la fortuna d'haver de disputar el partit d'aquesta primera ronda com a local. El matx es jugarà el dimecres dia 10 de setembre a l'Estadi Olímpic. Serà el primer partit oficial d'aquesta temporada a l'Olímpic, ja que l'equip debuta diumenge a la lliga de Segona Federació al camp de l'Ibiza Islas Pitiusas.
La Copa Federació és un torneig que té com a principal premi la classificació per a la present edició de la Copa del Rei. Ho aconseguiran els quatre equips que arribin a les semifinals. La final de la competició se celebrarà el dissabte 8 de novembre. Els quatre semifinalistes s'enfrontaran a un rival de la Primera Divisió.
Si vol jugar la Copa del Rei, el Terrassa FC haurà de superar primer l'Atlético Monzón i dos rivals més, a vuitens i a quarts de final.
Com a principal novetat, enguany se celebrarà un sorteig per a cadascuna de les rondes. El campió de la passada edició de la Copa Federació és el CD Extremadura, que es va adjudicar la final disputada l'any passat a Almendralejo.
El Terrassa FC era un dels cinc equips de la Segona Federació que participaven en el sorteig gràcies a la seva classificació a Segona Federació. Els altres són la SD Ejea, el Bergantiños CF, el CD Xerez i el CD Coria. N'hi ha set més de Tercera Federació, entre ells l'Atlètic Lleida, que jugarà a casa amb el CD Tudelano. Els 20 equips restants provenen de la fase territorial. És el cas del Tona, que haurà de viatjar a Ejea de los Caballeros per enfrontar-se a la SD Ejea.