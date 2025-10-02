El Terrassa FC s'entrenarà a Can Jofresa el dissabte

A causa de la celebració de la Jornada de Futbol Femení organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i el Consell Esportiu del Vallès Occidental el pròxim dissabte dia 4 d’octubre, el primer equip del Terrassa FC canviarà d’escenari del seu entrenament i ho farà al camp de futbol de les instal·lacions municipals de Can Jofresa.\r\n\r\nLa Jornada de Futbol Femení està prevista a l’Estadi Olímpic i, per aquest motiu, hi haurà aquesta variació pel que fa a la sessió preparatòria dels de Víctor Bravo, de cara al partit de diumenge a les 12 hores a casa, contra el Porreres. La jornada de dissabte s’iniciarà amb una tertúlia que comptarà amb les exfutbolistes Marta Corredera i Olga Pérez i, posteriorment, es durà a terme una sessió d’entrenament per a les participants.\r\n