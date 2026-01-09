El Terrassa FC visita un Andratx fort a casa

L’Andratx, un dels equips amb millors números com a local del grup, posarà a prova un Terrassa FC que va començar l’any amb una brillant victòria a casa contra el Valencia Mestalla. Guanyar com a visitant és una assignatura pendent per als d’Oriol Alsina, que només ha guanyat una vegada lluny de l’Estadi Olímpic. Va ser el passat 9 de novembre, en el camp del Barbastro. Per a aquest compromís, el tècnic maresmenc podrà comptar amb Nahuel Arroyo, l’últim reforç del mercat d’hivern, però encara no podran jugar Jon Larrauri i Erik Schouten, tots dos lesionats.
“Crec que l’equip està creixent. Cada vegada està assimilant més tot el que volem dels jugadors tàcticament. S’està fent una bona feina, sobretot el Pere Tarradellas a la part tàctica. I l’equip creu. Cada vegada som un equip més competitiu i que juga millor a futbol”, va assenyalar Alsina.
La cita d’aquesta jornada no la veu gens assequible, ja que l’Andratx, de vuit encontres disputats com a local, n’ha guanyat cinc, n’ha empatat dos i només n’ha perdut un. “Aquesta setmana, tenim un context no molt favorable a nosaltres contra un rival que, a casa, és un dels millors equips de la categoria. El camp és força petit i ens haurem d’adaptar i haurem de competir”, va declarar el tècnic terrassista.
Alsina va afegir que “haurem de treure la millor versió de cada un dels futbolistes per intentar guanyar el partit, que no serà gens fàcil” i de l’Andratx va dir que “és un equip que domina molt bé les segones jugades i el tema de lluites individuals. Té molt ben treballat el joc directe i els jugadors en equip fan molt mal, i també en transicions i en estratègia”.
Un pas endavant
L’entrenador del Terrassa FC va comentar que l’equip ha de “fer un pas endavant a fora, que és més difícil perquè el context és diferent i cada camp és diferent”. Alsina va apuntar que, a casa, “ja estem acostumats a jugar amb el nostre estadi, amb la nostra gent, i quan anem a fora, el que passa és que un és de gespa natural, l’altre és petit, l’altre és molt gran”. Per aquest motiu, en les últimes sessions d’entrenament, la plantilla es va exercitar a les instal·lacions del Club Natació Terrassa, en un camp de característiques molt semblants a les del Municipal de Sa Plana, on jugaran aquest diumenge, a partir de les 12 hores.
El tècnic de l’equip egarenc va dir que si l’Andratx té aquests bons registres a casa és perquè està fent les coses bé i va subratllar que “hem de tenir molta mentalitat i si volem aspirar a continuar millorant, hem de fer aquest pas endavant a fora de casa”. Alsina va detallar que “necessitarem profunditat per poder fer el camp més gran, amb extrems furs per poder fer entrades laterals”.