El Torneig Hockey Solidari supera ja els 200 inscrits

El dissabte vinent, dia 19 de setembre, les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa Hockey Club, a Can Salas, acolliran la quinzena edició del Torneig Hockey Solidari. Ja s’han inscrit més de 200 participants en les diverses activitats que s’hi desenvoluparan, per bé que els organitzadors confien que la setmana que ve s’incrementin de forma notable durant la setmana vinent. En l’edició de l’any passat, la primera que va passar a celebrar-se el mes de setembre, hi van prendre part 425 persones entre totes les activitats.
A banda de hockey, també es disputaran partits de tennis i de pàdel, així com una cursa atlètica i una caminada popular. Aquells que ho desitgin, podran participar també en una classe de ioga, que anirà a càrrec de Sara Milián o bé de karate.
Entre les novetats d’aquesta quinzena edició destaca el clínic de hockey plus que alguns dels jugadors de la lliga oferiran als membres de Cerclemon, una comissió solidària del Cercle Cecot de Joves Empresaris.
Enguany, els quatre projectes beneficiaris als quals es destinaran els diners recaptats seran els de les següents associacions: DINA35, Obrir-se al Món, “Todos contra la Histiocitosis” i Jambakasala.