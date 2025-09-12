El Torrent posa a prova al Terrassa FC

Dos partits oficials amb resultats diversos, derrota a la lliga al camp de l’Ibiza Islas Pitiusas i golejada a la Copa Federació davant de l’Atlético Monzón, donen pas al primer partit a l’Estadi Olímpic de la competició de la segona Federació. El Terrassa FC rep diumenge a les 18 hores a un Torrent que la passada campanya va aspirar a disputar el “play-off” d’ascens i que enguany ha debutat com al camp de l’Atlètic Lleida amb un empat a dos en el marcador.
Per altra part, el partit del pròxim dimecres dia 17 de setembre, corresponent a la Copa Federació, entre el Terrassa FC i el SD Ejea, a l’Estadi Olímpic, s’iniciarà a les 19 hores, segons va informar el club terrassista.
L’equip valencià posarà a prova els de Víctor Bravo, que continuaran sense el concurs del defensa Álvaro Martín i el davanter Alberto Gutiérrez “Guti”. Aquest últim està molt a prop de la seva reaparició després de ser baixa per uns problemes al recte femoral de la cama dreta.
La victòria per 4 a 0 del passat dimecres va servir per curar en part les ferides de la derrota a Eivissa. “A més de la victòria, es va veure un millor futbol, gent amb més confiança, disposada a encarar en l’u contra u, amb bons controls, i atrevint-se a situacions que abans els costava més”, va manifestar el tècnic aragonès del conjunt terrassista. Víctor Bravo va destacar la importància de sumar els tres punts a casa. ”Hem de fer-nos forts en el nostre camp. L’any passat no ho vam aconseguir i enguany era un dels objectius i el dia comença el diumenge a les 6 de la tarda”, va comentar.
Molt sòlid
Respecte al Torrent que entrena el tècnic Xavi Giménez, va assenyalar que “és un equip molt sòlid que ve de fer “play-off”, amb un entrenador que coneix bé la categoria i que sap treure resultats a través d’equips molt compactes, molt competitius, i amb una bona estratègia”.
Víctor Bravo va afegir que el Torrent “és un rival francament difícil perquè ja ve sobre una estructura creada l’any passat, que ho fan bé i amb jugadors que han renovat, que coneixen bé la categoria i coneixen bé la manera de guanyar partits i això en aquesta categoria és molt important”. Va recordar que el seu equip té “jugadors amb major fortalesa física, que també ho considero important per a la categoria, però també hi ha jugadors de talent”.