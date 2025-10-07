El Vallès goleja el cuer i segueix colíder

El Vallès va guanyar el seu quart partit consecutiu al camp Josep Marquès davant del cuer de la Divisió d’Honor “B” masculina, l’Iluro de Mataró. Els jugadors que entrena Xavi Trenchs es mantenen colíders amb els mateixos 12 punts que la Real Sociedad 1927, que compta també els seus partits per victòries.
Els de Can Salas van encarrilar el matx a la primera meitat amb gols d’Àlex Aymerich i Àlex Grau. A la represa, un penal transformat per Quim Coral i un gol de Miquel Cunill van situar el 4 a 0. Iu Llonch va fer el gol de l’honor per als mataronins al darrer període, però Roger Rovira i Santi Martín van completar la golejada.
En aquest mateix grup primer, el Línia 22 va encaixar la seva tercera derrota en quatre jornades al camp del tercer classificat, el HC Sant Cugat. No hi va haver gols en els dos primers quarts. A l’inici del tercer, Roger Chesa va fer l’1 a 0 per als de Pablo Recasens. Va aconseguir empatar l’equip de Ramon Rius al minut 53, però els santcugatencs van fer el 2 a 1 definitiu quan faltaven quatre minuts mitjançant Lucas Abad.
Al grup segon, l’Egara 1935 no va poder passar de l’empat al camp del Carpesa valencià. Max Fitó va posar per davant els d’Albert Massaguer a tocar del descans. A la represa, un penal-córner transformat per Roberto Bayarri va significar l’empat. Ambdós equips van buscar la victòria. Bayarri va fer el 2 a 1 al penúltim minut. I quan quedaven només 18 segons per acabar, Bernat Baños va rescatar un punt.
El Rimas, per la seva banda, va perdre per la mínima a San Sebastián de los Reyes davant del San Pablo Valdeluz. El madrileny Omar Galicia va fer el gol dels locals al minut 25.
Cara i creu a la lliga femenina
Pel que fa a la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina, el Club Egara va guanyar per 2 a 1 al Pla del Bon Aire davant del CH Madrid las Rozas i el Vallès va perdre per idèntic resultat a Madrid contra el Club de Campo.
L’Egara va dominar i va arribar al descans manant per 2 a 0. Anna Moliné va inaugurar el marcador al minut 17 i la seva companya Laia Recasens va anotar el segon gol al 29. Les visitants van retallar distàncies al minut 51 mitjançant Josefina Moreno. El Vallès es va posar per davant als tres minuts amb un gol de penal de Maria Reaño, però Maria Soler va empatar al 12. Les madrilenyes van fer el gol de la victòria al 43.