El Vapor de Prodis acull divendres la gran nit del hockey català

La Federació Catalana de Hockey organitza aquest divendres a partir de les 19 hores al Vapor de Prodis de Terrassa la gala del 57è Festival del Hockey Català, en el decurs de la qual s'entregaran els guardons anuals que reconeixen la trajectòria, el compromís, el talent i l'esforç dels diferents actors del hockey català, des de la base fins a l'elit, passant per l'àmbit més social.
Entre els diferents guardonats hi trobem un total de 24 terrassencs. Rebran la medalla de plata al mèrit esportiu els integrants de la selecció espanyola sub-21 masculina, que es van proclamar subcampions del Món en la competició celebrada a l'Índia. Deu dels jugadors que van disputar la final són terrassencs. Es tracta de Jan Capellades, Ton Morán, Guiu Corominas, Mario Mena, Josep Martín, Pere Amat, Bruno Ávila, Marc Martín, Santi Martín i Jan Trujillo. També ho són el seleccionadorOriol Torras i dos dels membres de l'"staff tècnic", Joan Fitó i Albert Fíguls.
El premi més important de la nit, l'Stick d'Or, serà per al doctor Jordi Delàs Amat, un històric del hockey català, vinculat al FC Barcelona. Fa tres anys va publicar l'obra "75 anys de hockey al Barça".
Pel que fa a les medalles d'honor, recauran en les dues úniques dones que han presidit un club català de hockey. Una recaurà en Lídia Martí, que abandona la presidència del CD Terrassa després de vuit anys en el càrrec. Continuarà formant part de la junta directiva de l'entitat com a vicepresidenta segona. L'altra medalla d'honor serà per a la presidenta del Júnior de Sant Cugat Marta Cerdà.
S'entregaran també tres insígnies d'or. En rebrà una el seleccionador espanyol sub-21 Oriol Torras, que s'ha acomiadat com a tècnic del Júnior i entrenarà la temporada vinent al Club Egara. Els altres dos guanyadors són el pioner Norman Hughes, que lidera el projecte Parahockey de la Federació Internacional, i el vicepresident del Júnior, Salvador Font.
Medalla d'or al mèrit esportiu per a Xavi Lleonart
En l'apartat de les medalles al mèrit esportiu, l'exjugador terrassenc del CD Terrassa, el Polo i el Bloemendaal Xavi Lleonart, tres vegades olímpic i campió d'Europa amb el Bloemendaal, serà reconegut amb la medalla d'or. La de plata serà per a tots els integrants de la selecció sub-21 masculina, mentre que la de bronze recaurà en altres dos jugadors terrassencs que han arribat als 100 partits internacionals amb la selecció espanyola: Jordi Bonastre i Xavi Gispert.
La Medalla al Mèrit Arbitral Josep Salvatella serà per al col·legiat Carlos Dolz.
La placa especial de la Federació s'atorgarà al periodista de Canal Terrassa i director del programa Àrea de Joc, Miki Romagosa.
Els tres sticks per la història seran per a tres històrics del hockey terrassenc: Ramon Jufresa, Xavi Arnau i Marta Prat. El premi Farreras Valentí, que reconeix l'excel·lència tant esportiva com acadèmica, ha estat declarat desert, mentre que el trofeu Lluís Ysamat, que premia el millor porter de la temporada, ha recaigut en Jan Capellades.
En l'àmbit dels guardons als millors jugadors de Primera Divisió, han recaigut en els egarencs Joan Lletí i Júlia Strappato. Els millors jugadors promesa han estat Jan Trujillo i Anna Marquès.