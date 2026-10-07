El vessant solidari de l’egarenc Dani Olmo: "Em sentia en deute amb Croàcia i volia retornar-li alguna cosa"

Arran del partit que va disputar dimarts a Split la selecció espanyola de futbol a Croàcia, país en el qual el futbolista terrassenc Dani Olmo va passar la seva darrera etapa formativa i on després fer els seus primers passos en el món professional, va transcendir un detall que no es coneixia. El davanter del Barça i del combinat que fou campió del Món el passat estiu, dona una part del seu sou brut per ajudar a les famílies de Vukovar, una localitat d’aquell país que durant la guerra dels Balcans va patir moltes dificultats, però també reben aquesta col·laboració altres poblacions, també afectades per aquell conflicte.
Ho va fer públic el seu representant, Andy Bara, i a la roda de premsa prèvia al Croàcia-Espanya que va fer Dani Olmo, els mitjans li van preguntar sobre aquesta qüestió. “Quan vaig marxar em sentia en deute amb Croàcia i volia retornar-li alguna cosa”, va manifestar el jugador del Barça, que va afegir que “creia que això era la millor idea”.
Tot i que Dani Olmo ja fa uns anys que va deixar aquell país, primer per jugar al RB Leipzig alemany i, després al Barça, ha continuat aportant aquest percentatge, que s’ha xifrat en un 2% del salari brut que percep anualment el jugador de Terrassa. Es tracta, doncs, d’una ajuda considerable que Dani Olmo ha canalitzat per agraïment a un país que el va acollir quan tenia només setze anys.
Iniciativa solidària
Aquesta acció la fa a través de Common Goal, que es tracta d’una iniciativa solidària que es va crear l’any 2017 per part del futbolista Juan Mata, exjugador internacional que va passar per equips com el Valencia, el Chelsea o el Manchester United i, que curiosament, també va guanyar un Mundial de futbol com Dani Olmo, però en l’edició de 2010. Amb Mata també va formar part de la creació d’aquesta organització l’alemany Jürgen Griesbeck, un activista molt preocupat pels temes socials.
Dani Olmo, a la roda de premsa, va recordar quan va fer el pas de deixar les categories inferiors del Barça per enrolar-se en el futbol base del Dinamo de Zagreb. “Cadascú té la seva història i les seves raons, a mi el que em va portar prendre la decisió de venir al Dinamo va ser l’interès que tenien de tenir-me, la visió que van tenir amb mi, va ser un dels millors moments que he viscut en la meva carrera”, va declarar.