Més de 6.000 empreses salvades en 15 anys: “Ens ho van posar tot molt fàcil durant tot el procés”

Reempresa, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, ha salvat més de 6.000 empreses del tancament per manca de relleu en 15 anys. El programa ha preservat més de 17.000 llocs de treball i ha generat centenars de milions d’euros d’inversió induïda.
El servei va néixer l’any 2011 de la col·laboració entre la Cecot i la Fundació Autoocupació, amb l’objectiu d’evitar la desaparició de pimes viables per manca de relleu. Una dècada i mitja després, s’ha consolidat a través d’una extensa xarxa de col·laboració publicoprivada i ofereix assessorament i acompanyament gratuït durant tot el procés de compravenda empresarial.
En concret, des de la seva posada en marxa, la iniciativa ha fet possible la
transmissió de 6.052 empreses i ha salvaguardat 17.014 feines amb una inversió induïda de més de 339 milions d'euros. En aquests anys de funcionament, Reempresa ha atès 13.053 empreses en cessió o venda i ha assessorat 23.614 persones físiques o jurídiques interessades a adquirir una empresa en funcionament, unes xifres que, segons els impulsors, evidencien tant la necessitat de facilitar la transmissió d’empreses com l’existència d’un important col·lectiu de persones disposades a emprendre donant continuïtat a una activitat ja existent.
"Reempresa demostra que donar continuïtat a una empresa viable és també
generar riquesa, és preservar coneixement empresarial, activitat econòmica, proveïdors, clientela i llocs de treball. És mantenir activitat als nostres barris, als mercats municipals, als polígons industrials i als municipis més petits de catalunya. En definitiva, és evitar que desaparegui valor que Catalunya ja ha creat, ja ha construït”, ha exposat Xavier Panés, president de la Cecot i de Reempresa, durant la celebració del 15è aniversari aquest dimarts al Palau de la Generalitat.
Salvador Illa, qui ha presidit l'acte, ha posat en valor la contribució de Reempresa a la continuïtat del teixit empresarial català. "Crec que una les claus que això hagi funcionat ha estat no tenir ansietat. Aquí hi ha hagut un plantejament sòlid, ben pensat, treballat amb paciència i persistència. Els resultats estan a la vista”, ha destacat.
Comerç, serveis i hostaleria, al capdavant
Durant l'esdeveniment també s'han donat a conèixer altres dades del programa que permeten identificar quins sectors protagonitzen el mercat de la compravenda empresarial. El que acumula més traspassos és el
comerç, amb un 32% del total; seguit dels serveis i l' hostaleria, amb un 31% en un cas i altre. La indústria suposa un 6% de les compravendes. Territorialment, Barcelona concentra el 75,2% dels casos d’èxit, seguida de Girona (9,6%), Tarragona (8,9%) i Lleida (6,3%).
L’anàlisi de l’oferta i la demanda mostra, però, diferències entre sectors. El comerç concentra el 35% de l’oferta d’empreses en venda o cessió, però només el 26% de la demanda, mentre que en els serveis la demanda (33%) supera l’oferta (30%). En hostaleria, la demanda representa el 24% davant del 22% de l’oferta.
La jubilació, el principal motiu de venda
Entre els
cedents o venedors, destaquen les persones de més de 60 anys, amb un 36%; seguides, amb un 24%, de la franja de 50 a 60 anys. Pel que fa als reemprendors o compradors, els dos trams d'edat que lideren el rànquing són els de 40 a 50 anys i de 30 a 40 anys, amb un 34% i un 29%, respectivament.
La radiografia dels 15 anys de Reempresa posa especialment de manifest el repte del
relleu generacional. La jubilació representa ja el 45% de les motivacions de venda, seguida dels motius personals (23%), el canvi de professió (12%), els motius de salut (10%) i la falta de temps (7%).
“Parlem molt sovint actualment de la manca de relleu generacional, de la dificultat de trobar persones que puguin rellevar els nostres comerços, les nostres empreses, familiars moltes d’elles. Reempresa va ser des d’un primer moment una resposta per fer-ho possible”, ha assenyalat, en aquest sentit, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
Microempreses
El perfil de les empreses transmeses confirma el paper de Reempresa en la continuïtat de les
petites empreses del país. El 68% dels negocis traspassats tenen entre un i tres treballadors, mentre que el 23% en tenen entre tres i cinc. Un 7% compten amb entre cinc i deu empleats i només el 3% superen els deu.
Pel que fa a la
facturació, el grup més nombrós és el de les empreses que ingressen entre 50.000 i 150.000 euros anuals, que representen el 34% del total. El segueixen les que facturen entre 150.000 i 300.000 euros, amb un 22%.
El valor de les operacions també ha augmentat amb els anys. El preu mitjà de transmissió ha passat dels 50.704 euros del 2012 als 100.599 euros el 2026, segons les dades acumulades fins al setembre. Per sectors, les operacions més elevades corresponen a l’agropecuari, amb una mitjana de 222.443 euros, seguit de l’industrial, amb 215.205 euros, i la construcció, amb 180.503 euros. En canvi, els imports mitjans són de 65.471 euros en els serveis, 54.308 euros en altres sectors, 42.680 euros en l’hostaleria i 42.151 euros en el comerç.
Vuit de cada deu negocis continuen
Un dels indicadors més significatius presentats durant l’acte és la supervivència de les empreses una vegada efectuada la transmissió. El
82% continuen en funcionament després del relleu, mentre que un 6% s’han tornat a vendre i només un 12% ja no continuen actives. Històries darrere d’un traspàs
Sílvia Elvira (Òptica Can Palet): “Reempresa ens va facilitar l’operació del traspàs”
Òptica Can Palet
Alberto Tallón
Quan la seva cap es va jubilar, Sílvia Elvira, treballadora de l’Òptica Can Palet, va assumir el negoci amb l’acompanyament de Reempresa. “Ens van generar molta confiança”, diu, i destaca que el projecte “no mirava ni per un ni per l’altre”, sinó que “ajudava a facilitar l’operació”. Sis anys després, manté els proveïdors i clients de sempre. Fa tres anys, a més, va traslladar-se a un local més gran, a un carrer del primer.
Susanna Fernández (Art Verd): “Ens ho van posar tot molt fàcil durant tot el procés”
Floristeria Art Verd
Alberto Tallón
Va assumir fa un any el traspàs d’Art Verd, una floristeria del carrer del Cardaire fundada l’any 2000. No havia treballat abans en el sector, però coneixia l’establiment i li agradava. Fins aleshores feia fires i mercats amb articles de decoració. “No és el mateix obrir una botiga nova que mantenir un nivell”, diu. Sobre Reempresa, destaca que durant tot el procés “ens ho van posar tot molt fàcil” i recomana recórrer-hi.
Pol Pratcorona (Restaurant l’Indret): “Poder contrastar els números em va ajudar”
L'Indret
Nebridi Aróztegui
Després d’anys cuinant en altres restaurants, el Pol va decidir fer el pas i muntar el seu negoci. “Vaig sentir que tocava ‘treure les rodetes de la bicicleta’”, explica. Un company del gremi li va parlar de Reempresa, que el va acompanyar durant el traspàs i en aspectes com la viabilitat i el finançament. “Necessitava suport en tota la part econòmica i de gestió”, admet el xef, que afegeix que “poder contrastar els números em va donar més confiança per assumir el traspàs”.
Guillermina Rodríguez (Croquis): “Reempresa ens va generar molta confiança”
El 2020, en Joan Ventayol va assumir el traspàs de la papereria-llibreria Croquis a través de Reempresa, amb el suport de la seva parella, la Guillermina. “Ens van generar molta confiança”, explica ella, i destaca que van verificar que el negoci estigués sanejat i que l’adquirent tingués els coneixements necessaris. Junts van ampliar l’oferta amb joguines, regals i impressió de fotografies. Després de la mort d’en Joan, la Guillermina ha decidit continuar el projecte.