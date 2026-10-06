Lluís Puig: "Aterro en llibertat completa"

Lluís Puig ha pujat aquest dimarts a un avió per anar a Waterloo quan encara tenia una ordre de detenció en contra i n'ha baixat quan ja no la tenia. "He pujat a l'avió que encara em perseguien, aterro en llibertat completa", ha escrit a les xarxes a les 14 hores l'exconseller terrassenc, que el 18 d'octubre farà 67 anys. Aquest migdia, Pablo Llarena, jutge del Suprem, ha aixecat les ordres contra Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín, minuts després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat que l'amnistia cobreixi la malversació. Llarena, però, ha precisat que és una mesura provisional i que encara no suposa aplicar l'amnistia.
El TC ha estimat per set vots a favor i cinc en contra l'empara de Dolors Bassa, i el criteri s'estendrà a la resta del Govern de l'1-O. Ara falta que el Suprem arxivi la causa i que la resolució surti al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).
Aquesta tarda, Puigdemont ha comparegut a Waterloo amb Puig i Comín presents, tot i que només hi ha parlat ell. El president ha celebrat la decisió del TC com una derrota de l'estratègia dels poders públics espanyols. No ha concretat quan tornaran, però ha recordat que ni ell ni Puig han pogut ocupar l'escó al Parlament i ha assegurat que el retorn tindrà "un sentit polític" i serà "al servei del nostre país". També ha advertit que l'amnistia "forma part de la fórmula per resoldre el conflicte" entre Catalunya i Espanya, però no n'és la solució, i que aquest conflicte "correspon a la política i no als jutges".
Tots els honors
El president del Parlament, el terrassenc Josep Rull, ha afirmat en una declaració institucional que espera donar la benvinguda a Puigdemont i Puig "amb tots els honors", una idea que ja havia expressat fa uns dies al Diari. Rull, que va ser conseller de Territori durant l'1-O i va passar per la presó fins a l'indult del 2021, ha celebrat que el TC "faci justícia". També ha denunciat que la decisió "ha arribat tard" i ha recordat que tant Puigdemont com Puig han hagut de seguir telemàticament funerals de familiars molt pròxims. "El dolor ha estat terrible i colpidor. Ha estripat la seva ànima, però també la nostra", ha afegit. Per al president de la cambra catalana, la resolució del TC és "inequívoca i rotunda", però l'amnistia encara no s'ha aplicat. Per això, ha demanat "prudència i molta cautela" davant el retorn i que la llei, aprovada fa més de dos anys, s'apliqui de manera "urgent".
Alegria a l'ANC
L'ANC de Terrassa ha rebut la notícia amb alegria. "La veritat és que ens alegrem molt per ell", ha explicat a aquest diari Olga Vilà, coordinadora, que l'ha definit com "un home que ha fet moltes coses per la nostra ciutat, a nivell de cultura". Vilà creu que un acte de benvinguda no l'ha d'organitzar només l'ANC. Caldria parlar-ne amb ell, amb la família, amb Junts, que forma part del govern municipal, i amb les entitats amb què ha tingut relació, tot i que de moment no hi ha res concretat. "El que es faci aquí a la ciutat, hi serem sempre", ha remarcat Vilà. "Preval molt més el tema personal, que ell pugui tornar, que tot estigui bé", ha afegit.
La decisió del TC posa fi a les negatives reiterades del Suprem a incloure en l'amnistia el delicte de malversació vinculat a l'1-O. El TJUE ja havia avalat la llei el juliol. També se'n beneficiaran Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva, ara inhabilitats.
Del Govern de Puigdemont a l’exili
Lluís Puig (Terrassa, 1959) va ser nomenat conseller de Cultura el juliol del 2017, en substitució de Santi Vila. “Portava tres mesos al Govern”, recorda Olga Vilà, de l’ANC, que també té present l’escorcoll de la Guàrdia Civil a Unipost, a Terrassa, aquell setembre. A finals d’octubre, un cop cessat el Govern, va marxar a Brussel·les; la justícia belga en va rebutjar l’extradició. Aquests anys ha viscut entre Bèlgica i la Catalunya Nord. És diputat de Junts al Parlament des del 2024, però no ha pogut seure a l’escó. Cada vespre, a l’atri de l’Ajuntament, els Cants de Llibertat donen suport als represaliats per l’1-O. Fa un any, Puig hi va enviar un missatge. Ara a Vilà li agradaria que Puig hi pogués ser el 14 de novembre, quan faran nou anys.