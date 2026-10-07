Sense trens a l'R4, incertesa i poques alternatives: "Per culpa seva, vas de cul"

"No hi ha Renfe". Aquesta és la resposta que es troben aquests dies molts usuaris que arriben a l’estació del Nord de Terrassa amb la intenció d’agafar un tren. Després del temporal d'aquest cap de setmana, l'R4 no ha tornat a operar amb normalitat després que Renfe confirmi que hi ha danys a la infraestructura de les vies d'aquesta línia en el tram nord, entre Sabadell i Manresa i on es troba Terrassa.
A diferència dels dies anteriors, en què s’havia ofert servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa, aquest matí, però, tampoc no s’ha garantit aquesta opció. La situació ha obligat els passatgers a improvisar recorreguts, recórrer als autobusos urbans, utilitzar els Ferrocarrils o, directament, recuperar el vehicle privat. No ha estat fins a mig matí que s’ha reorganitzat el servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa i, entre Terrassa i Sabadell, la connexió amb autobusos de línia i servei d'FGC fins a Barcelona.
Entre els afectats hi havia l’Ana Sol, que utilitza habitualment Rodalies tant per anar a estudiar com per anar a treballar, i aquest dimecres tenia previst desplaçar-se fins a Sabadell Sud. En arribar a l’estació, s’ha trobat que no hi havia servei i ha hagut de buscar una alternativa. "Ara he d'agafar un transbord, i això és temps extra que no han comunicat a cap part", explica. Finalment, ha optat per combinar els Ferrocarrils amb altres transports, un recorregut que allarga considerablement el trajecte.
El problema, assenyala, no és només haver de buscar un altre mitjà de transport, sinó fer-ho quan ja tenia planificada l’arribada a una hora determinada. "Jo havia d'arribar a la feina a les 10 hores, ara és impossible. Arribo tard i no és culpa meva", lamenta. També critica que aquest dimecres no s’hagi habilitat el servei alternatiu que sí que havia funcionat en altres jornades d’afectacions.
Una situació semblant ha viscut Laura de la Orden. Normalment no utilitza Rodalies, però aquest dimecres havia triat el tren per anar a una reunió a Sabadell perquè, segons explica, "és més ràpid i més sostenible anar-hi amb tren que amb vehicle privat". En arribar a l’estació, però, ha descobert que no podia fer el trajecte. A sobre, no han ofert alternativa", explica. La seva solució?: "Me'n vaig a buscar el cotxe. El que no volia fer, ho acabo fent".
Més temps del previst
També Abudu Tunkara havia previst utilitzar el tren per desplaçar-se a la feina. La interrupció del servei l’ha obligat a canviar els plans a primera hora del matí i avisar al seu lloc de feina. "Sense previ avís, t’ho trobes tancat pel matí. Et frena l’hora d’anar a treballar i, per culpa seva, vas de cul", explica.
En el seu cas, li han indicat que podia utilitzar l’autobús, però considera que tampoc és una alternativa fàcil. "L’autobús em deixa a 30 minuts des de l’altra punta de Sabadell. No és una alternativa bona", assenyala. La seva opció ha estat desplaçar-se fins a la Rambla per agafar un autobús i continuar el trajecte.
Inestabilitat generalitzada
Aquesta aturada s’ha produït després de diversos dies d’afectacions provocades pels temporals de pluja. Aquest dimecres al matí, però, la circulació ha quedat interrompuda a tot Catalunya. El col·lectiu de maquinistes s'ha plantat i demanava més garanties de seguretat després del nou episodi de pluges d'aquest dimarts. Renfe ha informat que no podia garantir la prestació del servei i ha recomanat als usuaris buscar mitjans de transport alternatius. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha defensat que s'han seguit tots els protocols de seguretat després dels temporals de pluja i ha considerat que el que hi ha és un "conflicte laboral".
A mig matí, Semaf, el sindicat majoritari de maquinistes, ha acceptat l'últim document de Renfe per tornar a circular. Un document, però, que no incloïa informes per les línies R2 nord i R4 nord -al seu tram per Terrassa- afectats pel temporal. Així doncs, ha començat la represa de la circulació de trens poc a poc fins a acostar-se a la normalitat, però no a Terrassa, on encara hi manquen trens, i no hi ha una data prevista encara per a la resolució del conflicte. Sí que s'han restablert el servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa i, entre Terrassa i Sabadell, la connexió amb autobusos de línia i servei d'FGC fins a Barcelona.